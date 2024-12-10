Dursun Özbek'ten flaş Hacıosmanoğlu tepkisi: 'Konuşulacak ne kaldı?'
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek'in Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz için kendisini arayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun telefonlarına yanıt vermediği iddia edildi.
Galatasaray ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında sular durulmuyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz için sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Dursun Özbek'i aradığı ancak telefonlarının açılmadığı iddia edildi.
Sözcü'den Mesut Yıldırım'ın haberine göre; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında geçen hafta TV ekranlarında başlayan söz düellosu, savcılıkta bitmiş; Özbek, TFF ile Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) istifaya davet etmişti. Barış Alper'in sakatlanması üzerine TFF Başkanı geçmiş olsun dileklerini ileterek zeytin dalı uzatmak, savcılığa kadar giden anlaşmazlığı sulh yoluyla kapatmak istedi. Hacıosmanoğlu, bunun için de Özbek’i iki kez aradı. Ancak Galatasaray Başkanı, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun telefonlarına cevap vermedi.
'ARTIK MAHKEMEDE KONUŞURUZ'
Haberde, Dursun Özbek'in yanındakilere Hacıosmanoğlu’nun arama kaydını gösterip “Konuşacak ne kaldı? Artık mahkemede konuşuruz” dediği belirtildi. Özbek, Hacıosmanoğlu’nun “Bir gün ben bu görevden ayrılacağım. Sayın başkan da Galatasaray başkanlığından ayrılacak” sözlerini unutmadığını vurguladı.
'TEHDİT' ŞİKAYETİ NEDENİYLE İFADE VERECEK
Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in şikâyeti üzerine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında soruşturma açıldı. Hacıosmanoğlu, Özbek’in “Tehdit” şikâyeti nedeniyle ifade verecek. TFF Başkanı’nın kısa süre içinde savcılığa gideceği belirtildi.
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