Galatasaraylı yıldız Hakim Ziyech'ten ayrılık kararı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor.
Sarı-kırmızılı ekipte devre arası transfer döneminin, hem yeni transferler hem de ayrılacak oyuncularla birlikte oldukça hareketli geçmesi bekleniyor. Ocak ayında takımdan ayrılacak ilk ismin Hakim Ziyech olacağı iddia edildi.
FORMA GİYEBİLECEĞİ BİR YERE GİTMEK İSTİYOR
Daily Sports'ta yer alan habere göre; Okan Buruk'un planları arasında yer almadığının farkında olan Ziyech, Afrika Uluslar Kupası öncesinde bir değişiklik arayışında.
Forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedefleyen Faslı futbolcu, devre arasında gelecek tekliflere göre sarı-kırmızılı ekipten ayrılabilir.
Etiketler: #galatasaray #Hakim Ziyech #ayrılık
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