Galatasaray kendi evinde galip!
Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Yalovaspor'u 79-69 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 79-69 yendi.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı
Galatasaray: Livingston 15, Blumbergs 2, Palmer 14, Göksenin Köksal 6, Delgado 9, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 12, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 7, Cummings, Samet Geyik
Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Johnson 16, Kadir Bayram 14, Peterka 7, Sherfield 5, Hill 10, Boran Güler 4, Krampelj 3, Akif Egemen Güven 4
1. Periyot: 23-13
Devre: 40-31
3. Periyot: 66-57
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