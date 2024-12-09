Galatasaray kendi evinde galip!

Galatasaray, Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında kendi evinde ağırladığı Yalovaspor'u 79-69 mağlup etti.

Galatasaray kendi evinde galip!
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AA
Yayınlanma: 09.12.2024 - 22:48

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Yalovaspor Basketbol'u 79-69 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Ahmet Tatlıcı

Galatasaray: Livingston 15, Blumbergs 2, Palmer 14, Göksenin Köksal 6, Delgado 9, Efianayi 6, Sadık Emir Kabaca 12, Izundu 8, Buğrahan Tuncer 7, Cummings, Samet Geyik

Yalovaspor Basketbol: McConico 6, Johnson 16, Kadir Bayram 14, Peterka 7, Sherfield 5, Hill 10, Boran Güler 4, Krampelj 3, Akif Egemen Güven 4

1. Periyot: 23-13

Devre: 40-31

3. Periyot: 66-57


Etiketler: #galatasaray #Yalovaspor Basketbol #Basketbol Süper Ligi

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