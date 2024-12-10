Galatasaraylı futbolcunun diz bağında esneme, bileğinde kanama var: Barış üç hafta yok
Galatasaray’da Sivasspor maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen’in sağlık durumları belli oldu.
Sivaslı Manaj’ın sert darbesine maruz kalan Barış Alper’in; sol diz iç yan bağlarında esneme, sol ayak bileği iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma, kanama ve ayak bileği kemiklerinde ödem tespit edildi.
Osimhen’in de sağ arka üst adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama belirlendi. Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık heyeti, iki futbolcunun sahalara dönüşü konusunda net tarih vermese de Barış Alper’in 3, Osimhen’in 2 hafta forma giyemeyeceği öğrenildi.
İki futbolcunun, hafta içindeki Malmö, devamında ligdeki Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında oynaması beklenmiyor.
‘O SÖZLER ETKİLEDİ’
G.Saray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, “TFF Başkanı’nın, başkanımıza yönelik sözleri hakemleri etkiledi! Hakemlerin iyi niyetli olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Barış Alper Yılmaz #galatasaray
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