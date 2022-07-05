Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
Süper Lig ekibi Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ödül töreninde konuştu. Özbek, Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda açıklamada bulundu.
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği ödül töreninde açıklamalar yaptı.
1905 GSYİAD Galatasaray'da Yılın Sporcusu ödülünü Kerem Aktürkoğlu kazandı.
Törende konuşan Dursun Özbek, "Kerem Aktürkoğlu'na transfer olduğu günden beri Galatasaray'da duruşuyla, katkısıyla teşekkür ediyorum. Kerem bundan sonra da Galatasaray'a büyük katkılar yapacaktır, buna eminim. Günü geldiğinde Türkiye'yi yurtdışında temsil edeceğinden hiç şüphem yok" dedi.
"HAYALLERİM VAR"
Ödül töreninde açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu ise "Ben Galatasaray'a hayallerimle geldim. Hayallerimi adım adım gerçekleştiyorum. Bundan sonra da hayallerim var. Bu hayaller için geride durmayacağım. Öncelikle Galatasaray armasını en iyi şekilde taşıyacağım. Sonrasında hayat bize ne getirir bilmiyorum" açıklamasını yaptı.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da forma giydiği 83 karşılaşmada 19 gol ve 12 asist kaydetti.
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