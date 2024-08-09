Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Galatasaray'ın önünü kesmek için...'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:14

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:15

Galatasaray Kulübü ile Arkham Intelligence arasındaki sponsorluk anlaşmasının imza töreninde Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, Kerem Aktürkoğlu ile ilgili basında çıkan haberlere cevap verirken milli futbolcunun Derrick Köhn ile birlikte transfer durumuna ilişkin de konuştu.

Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle:

"Son dönemde özellikle sosyal medyadan beslenen, kirli bir yapının Galatasarayımız üzerinde oynadığı oyunları görüyoruz. Buradaki amacı sizlerle paylaşmam gerekiyor; tek bir amaç var, o da son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın önünü kesmeye çalışmak"

"YALANLARLA SALDIRMAYA BAŞLADILAR"

"Herkes biliyor ki Galatasaray'ın yapmaya çalıştıklarını başarması halinde arada oluşacak uçurumun kapanması mümkün değil. Bu yüzden akılalmaz yalanlarla saldırmaya başladılar. Bu kıskançlığın bu noktaya ulaşacağını hiç zannetmedim."

"BİZ ÇIKARMASINI BİLİRİZ"

"Bugün itibariyla Galatasaray'a zarar vermeye çalışan bu ahlaksızlara tolerans gösterilmeyeceğini söylüyorum. Saklanmayın masaların altına kendinizi gösterin. Kuytu köşelerden siz çıkmazsanız, biz sizi oralardan çıkarmasını biz biliriz."

"HEDEFİMİZ AVRUPA"

"Bu takım geçen sezon puan rekoru kıran istatistiklerde en önde gelen takım. Biz sezon başında bu kadroyu koruma kararı aldık. Takımımızın daha iyi olması için 3 bölge belirledik. Bu listenin en üst sıralarındaki oyuncuları da takımımıza dahil etmiş bulunuyoruz. Bunu hep birlikte yaptık ve transfer döneminin bitmesine daha 1 ay var. Hedefimizin Avrupa olduğunu söylemiştim. Bu hedefimizde devam ediyoruz ve bunu başaracağımızdan da kimsenin şüphesi olmasın."

"ZOR OLACAK AMA BAŞARACAĞIZ"

Taraftarımıza seslenmek istiyorum, bizimle aynı hedefin peşinde olduğunuzu biliyorum. Hedefimize inanmaya devam edelim. Zor olacak ama başaracağız. İyi insanlar kötülere karşı her zaman kazanmıştır. Galatasaray seneye 5. yıldızla taraftarla kucaklaşmak için elinden geleni yapacak ve bunu da başaracak."

"Transfer döneminin başlangıcında 3 tane eksik nokta tespit ettik. Geçen sene şampiyon olmuş başarılara imza atmış rekorlar kırmış bir kadromuz var. Öncelikle bu kadroyu muhafaza etme kararı aldık. 3 noktanın transferini 3 Ağustos itibarıyla bitirdik."

KEREM VE KÖHN'E GELEN TEKLİF

"Transfer döneminin bitmesine 1 aydan fazla süre var. Bu zamanı da kullanmak istiyoruz. Galatasaray'ın kadrosu çok değerli bir kadro. Teklifler gelebilir, tekliflerin değerlendirilmesi söz konusu olabilir. Fırsat transferi çıkabilir. Avrupa'ya ve Süper Lig'e hazır bir şekilde bekliyoruz. Hiç kimse merak etmesin en önemlisi yeni sezon için geçen sezon kadro aynen devam edecek."

"Galatasaray'ın hedeflerine bakıldığı zaman Galatasaray'ın önünü kesmenin bir tek yolu vardır, bu tip oyunlar. Bu önceki sezonlarda da böyle olmuştur. Galatasaray kökleri derinde olan bir çınardır. Bu kirli oyunlar Galatasaray'ın yükselişine etki edemez. Bunu deneye deneye bıkmadılar. Beyhude yere devam ediyorlar. Alışkanlıkları var. Bu alışkanlıklara bağlı olarak deneyeceklerdir. Kimse Galatasaray'ın hedefini, yürüyüşünü değiştiremez, bozamaz. Tek yumruk galindeyiz. Geçmiş dönemde oluşturduğumuz sevgi iklimi... Bugün bu kirli oyunların artmasının sebebi bu. Nasıl bu birliği dağıtabiliriz diye beyhude çabalar."

SPORTİF A.Ş.'DEKİ ÜYE SAYISINDA ARTIŞ

"Sportif A.Ş.'de bazı organizasyon değişiklikleri yeni bazı hizmetlerin eklenmesi nedeniyle Sporif A.Ş.'de hizmet edecek yönetici sayısında artışa gittik. Dünyada futbolun şekli süratle değişim gösteriyor. Galatasaray daha iyi hizmet vermek için bir yapı oluşturduk. Bu yapının ihtiyacı olan üye sayısında da artışa gittik. SPK'dan gelecek izni bekliyoruz."

"Bilgi nasıl sızar? Bilgiyi birisiyle paylaşırsınız. Bilginin nereden sızdığı bizim tespitimizde. Bu konuda hukuki süreci başlattık. Biz bir sürü yere teklif gönderiyoruz, bir sürü yere teklif mektubu gönderiyoruz. İşin içinde gizlilik anlaşması olmasına rağmen bunun sızması bizim elimizde değil. Tespitlerimiz var, bu tespitlere bağlı olarak Galatasaray'ı bu şekilde yıpratmaya çalışanlar bu kapıdan giremeyecek."

SÜPER KUPA MAĞLUBİYETİ

"Konuşmaktan ziyade yapacağımız işlerle anılmak istiyoruz. Hafta sonu Galatasaray'a yakışmayan bir sonuç oldu. Arkadaşlarım zaman zaman bu konuda sizlere bazı açıklamalar yaptı. Galatasaray'da şöyle bir durum söz konusu değil. Bir Süper Kupa maçı oynadık, alınan netice Galatasaray'a yakışmadı. Bunun derin yorumlar yapmak üzere bir maç olduğunu düşünmüyor. Elbette üzüldüm. Yapılan yorumların daha verimli olması için biz ligin başlamasını bekliyoruz. Yönetim, ne futbolcuları ne camiasını yalnız bırakmamıştır. Hafta sonu oynadığımız maç Galatasaray'a yakışmamıştır, futbolcularımız camia bunun üzüntüsünü yaşamıştır. Ama hedefimizden bir şapma olmamıştır. Hedefimiz bu senede şampiyon olarak 5. yıldızı takmaktır. Avrupa'da da başarılı olmak en büyük hedefimiz. Yönetim, futbolcuları ve camiayı en iyi şekilde temsil etmenin yolundan ayrılmamıştır."

"BU SALDIRILAR YENİ DEĞİLDİR"

"Saldırı, saldırıdır. Saldırının içerisi ve dışarısı olmaz. Şunun bilinmesinde fayda var. Galatasaray her zaman olduğu gibi tek yumruktur. Beklediğiniz cevabı anlıyorum ama öyle bir şey yoktur. Galatasaray bir bütündür. Galatasaray'a saldıranların Galatasaraylı olması mümkün mü? Değil. Saldırılar büyük ölçüde dışarıdan gelmektedir. Saldırıyı yapanların Galatasaraylı olmadığı da kesindir. Bu saldırılar yeni değildir, geçen sene de vardı. Bu sene de var. İnşallah sezon sonunda bu konuştuklarımızı tekrar hatırlatacağım."

"HANGİ TARAFA İHTİYAÇ OLDUĞUNU DÜŞÜNMEK LAZIM"

"Futbolcularla 2 tane güzel kamp dönemi geçirdik. Onların bu birlikteliklerindeki duruşlarını konuşma tarzlarını yakından izliyoruz. Galatasaraylı sporcuların böyle bir şeye (psikolojik destek) ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Zaten her şeye hazırlıklıyız. Böyle bir eksikliğimiz talep oluştuğu zaman zaten sistemimiz hazır. Galatasaray'a yapılan bu saldırıların nedenine bakmak lazım. Psiklolojik tedavi bu tarafa lazım diye düşünüyorum. Psikolojik tedavinin hangi tarafa ihtiyaç olduğunu düşünmek lazım."

BANKALAR BİRLİĞİ ANLAŞMASINDAN ÇIKILMASI

"Bankalar Birliği'nden çıkmayı seçildiğimizin ertesi günü söyledim. O gün için proje hayal edilen projeydi, bugün gerçekleşmesi yaklaşmış bir proje haline geldi. Sadece Galatasaray değil, yapılandırma yapmış büyük kulüplerin hepsi Bankalar Birliği'nden çıkmanın gerekliliğini ifade etmeye başladılar. Buradan çıkmanın nasıl yapılacağını biz anlatmıştık, Florya Projesiyle birlikte çıkacaktık. Genel Kurul'dan aldığımız yetki çerçevesinde bir ihale komisyonu kurduk. Bu komisyonun başında Adnan Polat var. 2 gün evvel çalışmalara başladılar. Aldığımız yetkinin her zerresine dikkat etmek üzere tarafsız ihale komisyonu... Teklifler epey çoğaldı bu çerçevede önümüzdeki günlerde ihaleyi yapmak suretiyle Bankalar Birliği'nden çıkmanın hazırlıklarını yapacağız."

"ANA HEDEFİMİZ MEVCUT TAKIMI KUVVETLENDİREREK TUTMAK"

"Transfer sezonu deniyor, transfer sezonu dendiği zaman şöyle anlamak lazım bu bir periyot. Transfer sezonunda ne yapılıyor? Alışveriş yapılıyor. Tam bir ticari dönem... Transfer sezonu devam ettiği sürece her takım bunun içinde olur. Ana hedefimiz mevcut takımı kuvvetlendirerek tutmak ana hedef bu. Bu sezon için ayrılmayı düşündüğümüz, kadrodaki şişkinliği azaltmak için bazı operasyonlar olabilir. Ana kadro belli. Şampiyon olmuş kuvvetlendirilmiş kadrodur. 'Transfer sezonunu kapattık' demek doğru olmaz."

"KEREM BİZİM EVLADIMIZ"

"Kerem Aktürkoğlu için bir çift laf söylemek istiyorum. Kerem bizim milli oyuncumuz. 2 senelik şampiyonlukta başarılarını üst seviyede sergilemiş bir evladımız. Nabzın çok yüksek olduğu dönemde soyunma odasındaki ufak tefek şeyleri ortaya koymak Galatasaray'ı yıpratmanın dışında bir anlam ifade etmiyor. Kerem bizim evladımız, zaman zaman aile içinde de olmaması gereken şeyler olur. Bunlar kirli yapıların, olayları misli misli büyütmek suretiyle yazdıkları senaryolar."