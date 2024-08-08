Hull City, Galatasaray'ın rakibinden transfer yaptı!
Hull City, Galatasaray'ın rakibi Young Boys'un 25 yaşındaki kalecisi Anthony Racioppi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Young Boys'tan transfer yaptı.
İngiliz ekibi, Young Boys'un 25 yaşındaki kalecisi Anthony Racioppi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Hull City yaptığı açıklamada, oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını belirtti.
Young Boys'ta 2,5 yıl forma giyen file bekçisi 53 kez kaleye geçti ve 17'sinde kalesini gole kapatmayı başardı.
Spor Haberleri
- Hakan Reçber, madalya şansını yitirdi
- Trabzonspor'da Abdullah Avcı'ya istifa çağrısı!
- Trabzonspor, Rapid Wien'e mağlup oldu
- Sivasspor'da iki imza birden!
- Hull City, Galatasaray'ın rakibinden transfer yaptı!
- Hatice Kübra İlgün, Paris 2024'e veda etti
- Başakşehir, İstanbul'a avantajlı dönüyor!
- Mourinho eski öğrencisini istiyor
- Fenerbahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı!
- Galatasaray ve Beşiktaş'a Süper Kupa cezası!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yabancıların yıl sonu dolar tahmini belli oldu
- Erkan Baş'tan, Kurtulmuş ziyareti sonrası açıklama
- Milli oyuncu için rekor teklif!
- Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı
- Koruma altına alındı!
- 'TikTok maalesef şeytanın avukatlığını yapıyor '
- Eylem Tok'un mahkemeye sunduğu mektubu ortaya çıktı
- Domates üreticilerinin eylemine müdahale!
- Mossad’ın AKPxCHP operasyonu
- 2 doktor 'cinayet şüphesiyle' gözaltına alındı