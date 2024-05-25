Dursun Özbek'ten seçim sonrası ilk açıklama: '24. şampiyonluğumuzu kazanacağız'

Yayınlanma: 25.05.2024 - 21:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 21:00

Galatasaray Kulübü'nün olağan seçimli genel kurulu gerçekleştirildi. Sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Dursun Özbek ve Süheyl Batum başkanlık için yarıştı.

Galatasaray'da mevcut başkan Dursun Özbek, bir kez daha sarı-kırmızıların başkanlık görevine seçildi.

Galatasaray'ın 36. başkanı olan Dursun Özbek 3343 oy aldı. Özbek, Galatasaray tarihinin en yüksek oy sayısını almış oldu.

'ASIL KUTLAMALARIMIZ YARIN'

Dursun Özbek, 3343 oyla Galatasaray'da yeniden başkan seçildi. Son 45 yldaki başkanlık seçimlerinde ilk kez 3000 oy barajı aşıldı.

Dursun Özbek oy sayımının bitmesinin ardından kürsüde konuştu. Özbek, "Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuzu kazanacağız. Sizlerin desteğiyle Galatasaray, hepimizin gurur duyduğu yerlere gelecek. Galatasaray'ın ihtiyacı olan birlik ve beraberlik, sevgi iklimidir. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Galatasaray'ı gelecek yüzyıllara taşımanın yolu budur. Ne yaparsak yapalım ama sevgiyle yapalım. Yaşasın Galatasaray!" dedi.