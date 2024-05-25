Derbide tartışma yaşanmıştı: Galatasaraylılardan Mert Hakan Yandaş pankartı!

Galatasaraylı taraftarlar, olaylı derbide sarı-kırmızılı futbolcular ile tartışma yaşayan Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş için pankart hazırladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:00
Derbide tartışma yaşanmıştı: Galatasaraylılardan Mert Hakan Yandaş pankartı!
Abone Ol google-news

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımlarına destek verdi.

Sarı-kırmızılılı taraftarlar arasında bu esnada açılan bir pankart dikkat çekti. Galatasaraylı bir taraftar, Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı bir pankart hazırladı.

DERBİDE TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi ve sonrasında tartışma yaşamıştı.

O pankart şu şekilde:


mert hakan yandaş haberleri kerem aktürkoğlu haberleri galatasaray haberleri fenerbahçe haberleri Derbi haberleri

İlgili Haberler

Galatasaray'da seçim günü: İki aday başkanlık için yarışıyor!

Galatasaray'da seçim günü: İki aday başkanlık için yarışıyor!
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!
TBF'den Galatasaraylı oyunculara ceza!

TBF'den Galatasaraylı oyunculara ceza!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mert Hakan'dan cezalar sonrası tepki!

Mert Hakan'dan cezalar sonrası tepki!
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Yengeç burcu yorumu
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Balık burcu yorumu
Ergin Ataman: 'Bir Türk spor adamı finalde, mutlu olan çok Türk var'

Ergin Ataman: 'Bir Türk spor adamı finalde, mutlu olan çok Türk var'
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Aslan burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Aslan burcu yorumu
Galatasaray'da seçim günü: İki aday başkanlık için yarışıyor!

Galatasaray'da seçim günü: İki aday başkanlık için yarışıyor!
Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Mayıs 2024 Pazar Terazi burcu yorumu