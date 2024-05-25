Derbide tartışma yaşanmıştı: Galatasaraylılardan Mert Hakan Yandaş pankartı!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:00

Güncelleme: 25.05.2024 - 17:00

Galatasaraylı taraftarlar, Konyaspor karşılaşması öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımlarına destek verdi.

Sarı-kırmızılılı taraftarlar arasında bu esnada açılan bir pankart dikkat çekti. Galatasaraylı bir taraftar, Kerem Aktürkoğlu ile Mert Hakan Yandaş'ın yer aldığı bir pankart hazırladı.

DERBİDE TARTIŞMA YAŞANMIŞTI

Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi ve sonrasında tartışma yaşamıştı.

O pankart şu şekilde: