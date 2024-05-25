Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray, Konya'ya eksiksiz gidiyor!
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.
Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.
Sarı kırmızılı takımda cezalı Hakim Ziyech de yer aldı.
1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, tam kadro Konya'ya geldi.
İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu:
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