Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray, Konya'ya eksiksiz gidiyor!

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.05.2024 - 17:13
Kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray, Konya'ya eksiksiz gidiyor!
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Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı kırmızılı takımda cezalı Hakim Ziyech de yer aldı.

1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, tam kadro Konya'ya geldi.

İşte Galatasaray'ın Konyaspor maçı kamp kadrosu:


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