Dursun Özbek'ten sert sözler: 'Türk futbolunun tahammülü kalmamıştır'

Yayınlanma: 11.02.2025 - 11:59

Güncelleme: 11.02.2025 - 11:59

Galatasaray'da kadın futbol takımının forma kol sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Törende sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk anlaşması için Dursun Özbek, "Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarka SPOINT ile kadın futbol takımımızın forma kol sponsorluğu anlaşması için buradayız. Galatasaray markası sadece erkek futbolunda değil, diğer tüm branşlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir. Bugün yaptığımız anlaşmanın hedefimiz olan daha büyük kupalara ulaştıracağına yürekten diliyorum" dedi.

Dursun Özbek açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

"Pazar günü bir maç yaptık ve tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirebilecek bir şey yok. Olayın perde arkasını, ne şekilde vuku bulduğunu değerlendirmek gerekir. Bildiğiniz gibi ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar futbolun nasıl oynandığı, oyuncuların performansının değerlendirilmesinin dışına çıkarılmaya çalışılıyor. Devamlı provokatif hareketler. Futbolun nasıl oynandığından ziyade konunun amacının saptırılmak suretiyle Galatasaray camiasını üzmektedir. Futbolun bu şekilde anılması ülkenin marka değerine verdiği gibi negatif algılara sebep olmaktadır. Bundan vazgeçmemiz lazım. Futbolun tüm paydaşlarına sesleniyorum. Bu tavırların Türk futbolunun geleceğini kararttığının bilincinde olmamız gerekiyor."

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

"Futbolu kutuplaştıran yorumların futbolumuza fayda getirmediği nettir. Toplumumuzun huzura ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Başka yerlere geldik. Galatasaray'ın rakibi olan herkes televizyon televizyon gezip bambaşka yorumlarla, bambaşka suçlamalarla Galatasaray'ı provoke etme amacıyla söylemler içine girdiler. Geçmişte de bunlar yapıldı. Hiçbir fayda üretmedi. Bugün elbette ki bu söylemleri devam ettirenler, buna çanak tutanları ayrıca değerlendirmek lazım. Yüce Türk adaletine bir görev düşüyor, bunun bir proje olduğunu söylemiştim. Olayı aydınlatacak, bu söylemlerin neye hizmet ettiğini gösterecek Türk adaletidir. Dün itibarıyla da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk. Türk futbolunun artık bu söylemlere tahammülü kalmamıştır. Tekrar tekrar söylüyorum. Türk insanının, toplumumuzun huzura ihtiyacı var. Huzursuzluğu getirecek hiçbir olayın içinde Galatasaray olmayacaktır. Provokasyona yönelik hiçbir hareketin içinde Galatasaray olmayacak. Bizim tek bir amacımız var, Türk futboluna hizmet etmek."

Özbek Bankalar Birliği anlaşması için şunları söyledi:

"Galatasaray Spor Kulübü, bu yönetim olarak biz bir hedef koyduk. Hedefimiz Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmadan çıkmaktı. Bu hedefimiz yürürken A ve B planlarımız vardı. Birincisi yapmış olduğumuz emlak gelirlerinden oluşturulan fonlardı. Diğeri de sermaye artışıydı. B planımız gerçekleşti. Büyük bir kısmını borcu ödemek için kullandık. Daha önce 2 milyar 700 milyon lira olan borcumuzun 1.5 milyarlık kısmını ödedik. Kalan borcu da en kısa sürede kapatmayı hedefliyoruz. Florya için ihaleye çıktık. Bazı talepler üzerine ihale dosyasının alım süresini uzattık."

YABANCI VAR HAKEMİ YANITI

Fenerbahçe derbisindeki yabancı hakemle ilgili soruya Özbek şu yanıtı verdi:

"Yabancı VAR hakemini ilk talep eden kulüp Galatasaray'dı. Gelişmelerden sonra yabancı VAR hakeminin olması ortaya çıktı. Geçen sene yabancı VAR hakemini yaşadık. Bu planlı bir şekilde yapıldığında sonuç veren bir şey. Geçen sene başarılı olmuştur. Bu sene, en son pazar günkü maçta yaşadık. Liyakatli kişilerin gelmesi lazım. Gelinen noktada hazır olunmadığı, gerekli çalışmaların yapılmadığı ve kendi konusunda başarısı olmayan hakemleri getirdiğinizde çıkan sonuç belli. Yabancıyı alıp getirdiğimiz zaman sonuçların çok parlak olacağını düşünmüyorum. İşin özü liyakatli, başarılı yabancı hakemleri getirip maç yönettirmek."

Murat Sancak'ın Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la ilgili açıklamaları için Dursun Özbek, "Murat Sancak'ın Okan Hoca'ya söylediği şeylerin doğru olmadığını düşünüyorum. Okan hoca bu ülkenin bir değeri. Galatasaray'da yetişmiş son derece değerli bir futbol adamı. Yorum yaparken, gerçek dışı söylemleri ortaya koyarken çok dikkatli olmak lazım. Adana Demirsporlu oyuncu da böyle bir şey söylemedi derken Murat beyin açıklamasını üzüntüyle izledim. Bu tip konularla Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak beyhudedir. Hiç kimse Okan hocanın başarısından, karakterinden ve kişiliğinden dem vuramaz ve söz söyleyemez. Fedakar, ülkesine seven bir futbol adamı. Yalan yanlış ifadelerle bunu karalamaya çalışmak abesle iştigaldir. Okan hoca hakkında söylenenleri kınıyorum ve düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kulllandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

AZ Alkmaar karşılaşması için görüşleri sorulan Özbek, "Galatasaray'ın Avrupa hedefi her zaman bellidir. İnşallah play-off'u geçip finale kadar gitmek istiyoruz. Takımdaki eksik olan noktalarımızı tamamladık. Galatasaray'ın başarılı olacağına inanıyorum" dedi.

Dursun Özbek sözlerini şöyle tamamladı:

"Transfer dönemi bugün bitiyor. Bizim scout ekibimizin yaptığı çalışmalar, hocamız ve teknik ekiple yaptığımız görüşmeler çerçevesinde Galatasaray'a en iyi hizmeti verecek transferleri yaptık. Bu eksikleri gidermek zorundaydık. Çok daha güçlü bir Galatasarayımız var artık. Teknik kadromuza ve oyuncularımıza başarılar diliyorum. Yönetim teknik kadrodan gelen talepleri karşılaşmıştır. Taraftarlarımıza büyük bir görev düşüyor. Aynı desteğin devamını kendilerinden istiyorum. Galatasaray'ın bu kenetlenmiş halinin rakiplerimizi korkutmuş olduğunu düşünüyorum. Saha dışına çıkarılan bu çabaların bu korkunun eseri olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde yola devam edeceğiz."