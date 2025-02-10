Galatasaray transferi duyurmuştu: Frankowski, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Frankowski'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi.

Galatasaray transferi duyurmuştu: Frankowski, İstanbul'a geldi
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 20:07

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Polonyalı futbolcu Przemyslaw Frankowski, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 29 yaşındaki futbolcuyu kulüp yetkilileri ve sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Frankowski, "Takıma katıldığım için çok mutluyum. Dünyanın en büyük takımlarından birindeyim. Çok heyecanlıyım. İlk maçım için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Deneyimli futbolcunun transfer görüşmelerinin devamı ve sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.


Etiketler: #galatasaray #Przemyslaw Frankowski #transfer

İlgili Haberler

Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini resmen açıkladı: KAP'a bildirildi!

Galatasaray Przemyslaw Frankowski transferini resmen açıkladı: KAP'a bildirildi!
Galatasaraylı Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu!

Galatasaraylı Yunus Akgün'ün dönüş tarihi belli oldu!
Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması: 'Yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla...'

Galatasaray'dan Adana Demirspor maçı açıklaması: 'Yaşanan süreçlerin aydınlatılması amacıyla...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler