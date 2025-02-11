Galatasaray'dan transferde son hamle: İşte bonservis bedeli!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Ankaragücü forması giyen 18 yaşındaki genç milli oyuncu Arda Ünyay'ı kadrosuna kattığı kaydedildi.
Galatasaray transferde hız kesmiyor. Son olarak Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi renklerine bağlayan sarı-kırmızılılar, TFF 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü'nde kariyerini sürdüren Arda Ünyay ile de anlaşmaya vardı.
MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI
TV100'ün haberine göre; 2007 doğumlu stoper için Galatasaray'ın kasasından 500 bin Euro çıkacağı öğrenilirken, oyuncunun gün içerisinde sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.
18 yaşındaki genç stoper, bu sezon Ankaragücü ile 4 resmi maçta sahaya çıktı. Arda Ünyay, Türkiye U19 Milli Takımı'nda da forma giyiyor.
Etiketler: #Arda Ünyay #galatasaray #transfer
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