Dursun Özbek'ten transfer açıklaması: 'Hocamızla yaptığımız planlama...'
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu ağustos ayı olağan toplantısında konuştu. Özbek transfere ilişkin, "Geçtiğimiz sezon sonu hocamızla yaptığımız planlamayla takımın iskeletini koruyup 3 bölgeye transfer yapmayı hedeflemiştik. 3 Ağustos itibarıyla bu hedefimizi tamamlamış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın Divan Kurulu ağustos ayı olağan toplantısında Başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:
"Kemerburgaz'da küçük bir gecikme yaşıyoruz çünkü ana müteahhitle olan bir sıkıntımız vardı. Kendisi 1.5 ay önce görevi bıraktı. Biz kendi imkanlarımızla tamamlama aşamasına geldik. Çok kısa süre içinde tesis her noktasıyla hizmet verecek."
3 BÖLGEYE TRANSFER HEDEFLEMİŞTİK"
"Florya projesi, Galatasaray'ın sportif başarılarını artırmak için önemli bir adımdır. Geçmişte seçim dönemine yakın bir tarihte hazırlıklar hızlanmış ve komisyonlar kurulmuştu. Ancak seçim sürecindeki belirsizlikler nedeniyle ihale ertelendi. Seçim sonrası yeniden göreve geldiğimizde, projeyi tekrar ele alarak çeşitli firmalarla görüşmeler yaptık ve katılımı artırmayı hedefledik."
"Geçtiğimiz sezon sonu hocamızla yaptığımız planlamayla takımın iskeletini koruyup 3 bölgeye transfer yapmayı hedeflemiştik. 3 Ağustos itibarıyla bu hedefimizi tamamlamış bulunuyoruz."
"KULÜBÜMÜZÜ KARIŞTIRMA ÇABALARI VAR"
"Avrupa'da da başarılı olmamız gerekiyor. Kurduğumuz kadro ve önümüzde dönemde oluşabilecek eklemelerle bunu başarabileceğimize inanıyorum."
"Son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaratılmak istenen kulübümüzü karıştırma çabaları var. İki senedir şampiyon olan bir takımın üzerine bu kadar arsız bir şekilde, akılalmaz iftiralarla gelmelerini bekliyorduk. Bizi asıl üzen, bu saldırılara karşı siz değerli Galatasaraylılardan yeterince destek göremiyor olmaktır..."
BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI
"Sizlerden ricam; bu saldırılara karşı yanımızda olduğunuzu daha fazla hissettirmeniz gerekiyor. Hiçbir başarı kazanmamakla itham edildik, soruyorum; iki yıldır şampiyon olan takım yaratmadık mı?"
"Bankalar Birliği'nden çıkmak için son noktaya geldik."
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