UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj: Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!

Yayınlanma: 14.08.2024 - 13:01

Güncelleme: 14.08.2024 - 13:01

Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu.

Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT 1 ve Tabii üzerinden yayımlanacak.

İLK MAÇ DEPLASMANDA

Sarı-kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak.

Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.