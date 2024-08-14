UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik viraj: Galatasaray - Young Boys maçlarının yayıncısı belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile eşleşen temsilcimiz Galatasaray'ın maçlarının yayıncısı ortaya çıktı.
Galatasaray ile Young Boys arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off turu maçlarının yayıncısı belli oldu.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre temsilcisi Young Boys ile eşleşen Galatasaray'ın iç ve dış saha maçları TRT 1 ve Tabii üzerinden yayımlanacak.
İLK MAÇ DEPLASMANDA
Sarı-kırmızılılar ilk maçı 21 Ağustos'ta İsviçre'de oynayacak.
Rövanş maçında ise Galatasaray, 27 Ağustos'ta Young Boys'u konuk edecek.
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