Adı Galatasaray ile anılıyordu: Adrien Rabiot'nun menajerinden transfer açıklaması!
Transferde adı Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki Fransız oyuncu Adrien Rabiot'nun menajeri, açıklamalarda bulundu. Rabiot'nun menajerliğini yapan annesi Veronique Rabiot, "Bazı takımlarla görüşüyoruz. Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot henüz net bir karar vermedi.
İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'a veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.
RABİOT'NUN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Galatasaray ile de resmi temaslar kurduğu kaydedilen Fransız orta sahanın, gelen diğer teklifleri değerlendirdiği ifade edildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Veronique Rabiot, "Bazı takımlarla görüşüyoruz. Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
AVRUPA'NIN DEVLERİ İLGİLENİYOR
29 yaşındaki futbolcuyu Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.
Piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Menajerinden transfer açıklaması!
- Son şampiyon, Fenerbahçeli oyuncuya talip!
- İzmir ekibinden Fenerbahçe'ye 4 transfer!
- Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
- Hasan Arat'tan tribünlere çağrı: 'Büyüklerimiz katmayın'
- İskoç oyuncunun ismi yeniden gündemde!
- 'Erdoğan'ın belirttiği meyve çürük çıktı'
- Yüzyıllık spor Olimpiyat takviminden silindi!
- Monakolu oyuncuya Süper Lig devleri talip!
- Julian Alvarez kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nedenini sorma, adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz'
- Sokak röportajı veren kadın tutuklandı!
- Bakan Tekin’in açıklaması büyük tepki çekti
- Saldırıyı da canlı yayınladı!
- Şırnak’ta saldırı
- Partililer sert eleştirilerle ayrıldığını açıkladı!
- Yakın zamanda sevgilisinden ayrılacak olan 4 burç
- 'İçimde tuttuğum her şey...'
- Mikrodalga fırın içindeki bilinmeyen tehlike
- Tanıdıklarından helallik isteyip intihar etti