Adı Galatasaray ile anılıyordu: Adrien Rabiot'nun menajerinden transfer açıklaması!

Transferde adı Galatasaray ile anılan 29 yaşındaki Fransız oyuncu Adrien Rabiot'nun menajeri, açıklamalarda bulundu. Rabiot'nun menajerliğini yapan annesi Veronique Rabiot, "Bazı takımlarla görüşüyoruz. Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2024 - 13:52
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Adrien Rabiot'nun menajerinden transfer açıklaması!
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Orta saha için adı daha önce Galatasaray ile anılan Adrien Rabiot henüz net bir karar vermedi.

İtalya merkezli La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus'a veda eden 29 yaşındaki Fransız oyuncunun geleceğinin hala belirsiz olduğu belirtildi.

RABİOT'NUN MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray ile de resmi temaslar kurduğu kaydedilen Fransız orta sahanın, gelen diğer teklifleri değerlendirdiği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan oyuncunun annesi ve menajeri Veronique Rabiot, "Bazı takımlarla görüşüyoruz. Onunla ilgilenen kulüplerin benimle iletişime geçmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN DEVLERİ İLGİLENİYOR

29 yaşındaki futbolcuyu Arsenal, Chelsea, Liverpool ve Manchester United'ın da istediği yazılırken, Rabiot'un kısa sürede kararını vereceği belirtildi.

Piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.


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