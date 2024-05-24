Dursun Özbek'ten transfer mesajı: 'Başarılı takımın iskeletini bozmadan...'

Yayınlanma: 24.05.2024 - 12:51

Güncelleme: 24.05.2024 - 12:51

Galatasaray Kulübü’nde başkanlık seçimi yaklaşırken Milliyet’in konuğu olan Dursun Özbek camiaya ve spor kamuoyuna çok önemli mesajlar verdi. Ezeli rekabette son gelinen noktanın kendisini çok rahatsız ettiğini söyleyen Özbek, görev süreleri içinde çok önemli işlere imza attıklarının altını çizdi.

Dursun Özbek'in açıklamaları şu şekilde:

- Sayın başkan pişmanlıklarınız var mı? Kafanızı yastığa koyduğunuzda keşke dediğiniz bir şey var mı?

"Galatasaray Spor Kulübü başkanı olarak her gün birçok kararı arkadaşlarımla birlikte veriyoruz. Kimi zaman bu kararların bir bölümü istediğimiz sonuçları yaratmasa da bu dönemde uykularımızı kaçıran bir kararımız, bir pişmanlığımız olmadı. Ben şuna inanıyorum; ne olursa olsun, bir insan huzur içinde yastığa başını koyabiliyorsa, orada her şey yolundadır. Bu açıdan bu dönemde başardıklarımızla çok şanslı olduğumu düşünüyorum."

"BUNU DEFALARCA SÖYLEDİK"

- Saha dışında toplumu rahatsız eden bir rekabet var? İnsanlar rahatsız olmakta haklı mı?

"Galatasaray Spor Kulübü olarak, rekabetin bu noktaya çekilmemesi, kardeşin kardeşe düşman edilmemesi gerektiğini farklı zamanlarda, farklı ortamlarda, defalarca söyledik. Ama karşımızda bu rekabeti hakemlerin peşine düşmeye, onları rahatsız etmeye götüren bir kulüp başkanı var. Ben sağlıklı bir düşünce yapısına sahip olmadığını düşünüyorum. Bu tavırdaki insanların Türk futbolundan temizlenmesi gerekiyor."

"TFF BAŞKANI OLMAK İSTER Mİ?

- TFF Başkanı olmak ister misiniz? Galatasaray’ın TFF seçimlerindeki politikası nedir? Sayın Büyükekşi devam etmek isterse ne tavsiye edersiniz?

"Benim TFF Başkanı olmak gibi bir düşüncem yok. TFF seçimleri gündemimizde değil, tek gündemimiz pazar günü kazanacağımız şampiyonluk. Zamanı geldiğinde, adaylar belirlendiğinde biz de genel kurul üyelerimizle gider, Türk futbolunun geleceği için oyumuzu kullanırız. Şu anda yaptığımız her yorum spekülasyon olur, buna da gerek yok."

ÜNAL AYSAL AÇIKLAMASI

- Süheyl Batum ile Ünal Aysal birlikteliğini nasıl buluyorsunuz?

"Bizim Galatasaray’ın konularını konuştuğumuz, tartıştığımız 2 platform var. Divanımız ve genel kurulumuz... Bu arkadaşlar 10 seneden beri ne divana gelmişler, ne genel kurullara gelmişler. Galatasaray’ın durumunu bilmediklerini ve bundan dolayı bu açıklamaları yaptıklarını düşünüyorum. Ayrıca Galatasaray’da görev almak için hazırlıklı olmadıklarını gözlemliyorum. Zaten Süheyl kardeşim de 10 günde hazırlandıklarını söylüyor. Yine de umarım bu birliktelik uzun sürer ve Galatasaray’a yararlı olma fırsatı yakalarlar."

- Size karşı Florya konusunda eleştiriler var? Proje ne durumda ve ne bekliyorsunuz?

"Florya’da süreç, aldığımız yetkiye uygun şekilde devam ediyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray’ın bir kuruşunun bile yanlış harcanmaması için biz buradayız. Burada yapılan spekülatif rakamların hiçbiri doğru değil. 2022’de Genel Kurul’a sunduğumuz bağımsız TSKB raporunun aynısını bir kez daha yaptırdık. O günkü rakamla Galatasaray’ın kasasına 390 milyon dolar civarında girecekti, bugün ise 435 milyon doların kasamıza girebileceğini öngörüyor. Kaldı ki, bu süreçte Bankalar Birliği borç faizlerinin ve inşaat yapım maliyetlerinin yükselmesi durumu var. Hepsinin detaylı çalışması ve raporları elimizde, üyelerimizle paylaşıyoruz. Kimse merak etmesin, Galatasaray’ın mali bağımsızlığının en önemli mihenk taşı olan bu proje en iyi koşullarda yapılacaktır."

"KİMSE GÖREVDEN KAÇMIYOR"

- Erden Timur ile saygı çerçevesinde çok iyi bir ilişkiniz var. İyi de bir performans var ortada. Bunun bozulması sizi zayıflatmaz mı?

"Erden kardeşim iyi bir Galatasaraylı. Galatasaray’a çok büyük katkıları oldu. Konu Galatasaray olunca biz her zaman onunla bir aradayız, olmaya da devam ederiz. Galatasaray’da ihtiyaç duyulduğunda kimsenin görevden kaçtığını görmedim, bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum."

- Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde ne zaman final oynar?

"Galatasaray, bu ülkedeki insanlara hayal kurdurma ve o hayalleri gerçek yapma gücüne sahip tek spor kulübüdür. Ben, bu kulübün bünyesindeki insanların birçok imkansızı gerçeğe dönüştürdüğünü gördüm. Şimdi tüm Galatasaraylılara şunu soruyorum: Biz bu güce ve inanca sahipken, seneye ya da ondan sonraki sene neden olmasın?"

"İSKELETİ BOZMAK İSTEMİYORUZ"

- Barış Alper’i satacak mısınız? Icardi’yi isteyen olursa değerlendirir misiniz?

"Bugün bu konuları konuşmanın zamanı değil. Bu takım, bu oyuncular şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Hepsi en iyi performanslarını gösteren, karakterli oyuncular. Ben başarılı takımın iskeletini bozmadan yana değilim. Büyük başarılar için hedefimiz var. Buna ulaşmak istiyoruz."