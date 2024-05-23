Ali Koç'tan Konyaspor - Galatasaray maçı açıklaması: 'TFF ve UEFA'ya yazı yolladık'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya başvurduklarını söyledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maç için UEFA'ya başvurduklarını açıkladı.
"Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi valiler, belediye başkanları, birçok isim gördük. Bugün bu hafta sonu Konyaspor, Galatasaray ile çok önemli bir maça çıkacak. Tesislerde vali, belediye başkanlarını görmememizi neye bağlıyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Ali Koç, "Sisteme! Sadece Konya'da değil, birçok yerde oldu bu. Konyaspor'un bizden puan alması lazımdı. Korakor mücadele etmesi lazım. Konyaspor Başkanını severim. Konyaspor camiasını çok bilmem." dedi.
"GALATASARAY MAÇI İÇİN UEFA, TFF'YE BAŞVURDUK!"
Açıklamalarına devam eden Ali Koç, "Hepimizin korktuğu bir konu var. Bu konunun UEFA, FIFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor'un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk." Konyaspor'un bizden puan alması lazımdı. Korakor mücadele etmesi lazım. Konyaspor Başkanını severim. Konyaspor camiasını çok bilmem. Hepimizin korktuğu bir konu var. Bu konunun UEFA, FIFA nezdinde gözlemci yollanmasını istiyoruz. Buraya verilecek hakemler ve Konyaspor'un rakibinden ötürü istiyoruz. TFF ve UEFA'ya yazı yolladık. Endişemiz var. Buna benzer şeylere çok tanık olduk." ifadelerini kullandı.
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