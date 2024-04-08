Dursun Özbek'ten Uğur Dündar'a yanıt!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sözlerine cevap verdi. Özbek, "Nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" dedi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan için yaptığı açıklamalara cevap verdi.
'NEFRET DİLİNDEN UZAKLAŞMASINI TAVSİYE EDERİM'
Dursun Özbek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Genel Sekreterimiz Eray Yazgan'ın kulüp resmi sitesinde yayınlanan açıklamaları başta ben olmak üzere Galatasaray yönetim kurulunun tüm üyelerinin fikirlerini ifade etmektedir. Sayın Uğur Dündar'a başkanıyla arasının bozulmasından korkmadan, doğruları savunmasını ve nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" dedi.
UĞUR DÜNDAR'IN AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine ve kulübüne yönelik hiçbir kötü söz söylemediğim halde en ufak ilgimin olmadığı bir konuda yalan ve iftiralarla beni hedef gösterip Futbol üzerinden kaos yaratmaya çalışan Eray Y. adlı yönetici kılıklı holigan hakkında yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı.
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