Dursun Özbek'ten Uğur Dündar'a yanıt!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın sözlerine cevap verdi. Özbek, "Nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" dedi.

DHA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 17:39
Dursun Özbek'ten Uğur Dündar'a yanıt!
Abone Ol google-news

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan için yaptığı açıklamalara cevap verdi.

'NEFRET DİLİNDEN UZAKLAŞMASINI TAVSİYE EDERİM'

Dursun Özbek konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Genel Sekreterimiz Eray Yazgan'ın kulüp resmi sitesinde yayınlanan açıklamaları başta ben olmak üzere Galatasaray yönetim kurulunun tüm üyelerinin fikirlerini ifade etmektedir. Sayın Uğur Dündar'a başkanıyla arasının bozulmasından korkmadan, doğruları savunmasını ve nefret dilinden uzaklaşmasını tavsiye ederim" dedi.

UĞUR DÜNDAR'IN AÇIKLAMASI

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendisine ve kulübüne yönelik hiçbir kötü söz söylemediğim halde en ufak ilgimin olmadığı bir konuda yalan ve iftiralarla beni hedef gösterip Futbol üzerinden kaos yaratmaya çalışan Eray Y. adlı yönetici kılıklı holigan hakkında yarın savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullanmıştı.


galatasaray haberleri uğur dündar haberleri dursun özbek haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

Fenerbahçe Şanlıurfa'da Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa finalinde sahadan çekildi

Fenerbahçe Şanlıurfa'da Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa finalinde sahadan çekildi
Eyüpspor'dan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması!

Eyüpspor'dan Galatasaray'a şampiyonluk kutlaması!
Galatasaray cephesinden Süper Kupa değerlendirmesi: 'Türk futbolunun çok kötü bir...'

Galatasaray cephesinden Süper Kupa değerlendirmesi: 'Türk futbolunun çok kötü bir...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Güneş tutulması psikolojimizi nasıl etkiliyor?

Güneş tutulması psikolojimizi nasıl etkiliyor?
Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Oğlak burcu yorumu
43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı

43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı
Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 9 Nisan 2024 Salı Terazi burcu yorumu
Rıza Morova: 'Ali Koç ceza almalı!'

Rıza Morova: 'Ali Koç ceza almalı!'
Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!

Gaziosmanpaşa’da İETT otobüsü duraktaki otobüslere çarptı!
Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'

Süper Kupa'da yaşananlar Avrupa basınında: 'Türkiye'de skandal'
Lütfü Savaş’tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor

Lütfü Savaş’tan YSK önünde açıklama: Seçim oldubittiye getiriliyor