Fenerbahçe Şanlıurfa'da Galatasaray'la oynadığı Süper Kupa finalinde sahadan çekildi

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

İLK DAKİKADA GOL

Karşılaşmanın henüz 1. dakikasında Icardi’nin golüyle Sarı-Kırmızılılar 1-0 öne geçti. Ardından Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci yedek kulübesinin kenarına geldi ve Sarı-Lacivertli takım 2. dakikada sahadan çekildi. Galatasaraylı futbolcular, Fenerbahçeli oyuncuları soyunma odasına giderken alkışladı.

HAKEM TATİL ETTİ

Hakem Volkan Bayarslan bir süre bekledikten sonra 5. dakikada maçı tatil etti. Sarı-Kırmızılı futbolcular ve teknik heyet, karar sonrası büyük sevinç yaşadı. Tüm takım tribünlere gidip taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşadı. Fenerbahçe sahadan çekildiği ve maç yarıda kaldığı için karşılaşmayla ilgili kararı TFF yönetimi verecek. Bu nedenle dün gece kupa töreni düzenlenmedi. Federasyon, Sarı-Kırmızılıları 3-0 hükmen galip ilan edecek. G.Saray Süper Kupa’yı belirlenen tarihte bir iç saha maçında taraftarının önünde alacak.

ALİ KOÇ’A TEPKİ

F.Bahçe Başkanı Ali Koç maçı protokol yerine tribünde SarıLacivertli taraftarların yanında izledi. SarıKırmızılı taraftarlar uzun süre “Ali Koç dışarı” diye bağırırken Koç’a küfürlü tezahürat yaptı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek ve TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi protokoldeydi.

ANTRENMAN MAÇI

G.Saraylı futbolcular, F.Bahçe’nin sahadan çekilmesiyle çift kale antrenman maçı yaptı. Tribünleri dolduran G.Saraylı taraftarlar maçı ve golleri büyük bir ilgiyle izledi. G.Saray Kulübü, Süper Kupa kazanımını “Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında iki kupalı şampiyon, Cumhuriyetin 100’ü Galatasaray!” paylaşımıyla duyurdu.

1 GÜNDE 2 MAÇ

F.Bahçe U19 Takımı, dün kendi liginde saat 12.30’da Giresunspor’u konuk etti. Sarı-Lacivertlilerin 4-1 kazandığı maçı başkan Ali Koç ve yöneticiler Dereağzı’nda izledi. F.Bahçeli 15 futbolcu, bu maçın ardından saat 15.30’da Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan kalkan özel uçakla yönetimle birlikte Şanlıurfa’ya gelip kısa süre bir otelde dinlendikten sonra stada geçti.

KOÇ: FUTBOLU DİZAYN EDEN BİR ŞEBEKE VAR

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dünkü Süper Kupa finali öncesi açıklamalarda bulundu. İşte Koç’un ifadeleri:

Türk futbolun artık bir ‘reset’ zamanı geldi. Bataklığı kurutup Türk futbolunun kendisini yeniden inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Zorunluluktan yapmaya karar verdiğimiz eylemler süreci yapılması gereken temizliği inşallah başlatır.

Baskıya dayanamayan TFF, iki futbolcumuza ceza verilmesini sağladı. Valiye, emniyet müdürüne bir işlem yok. Buradan ne mesaj çıkarmamız gerekiyor? Türk futbolunda hakemler üzerinden ligin gidişatını dizayn eden bir şebeke, çete, sistem var. İstedikleri şekilde manevra edebiliyorlar.

Acaba bunların bahisle alakası var mıdır, inceleyen bir merci var mıdır? Sosyal medya fenomenlerine bahis çetesi soruşturması yapıldı. Bir de bunun esas baronları var. Bence bahis olayının dibine kadar inilmemesi, sorgulanması gereken unsurlardan bir tanesi.

TFF, 18 Temmuz’da seçim yapacakmış. Futboldan hiç anlamadıklarının bir ispatı daha... 18 Temmuz geldiği zaman bazı playoff maçları başlamış olacak. Yeni yönetim, sezon için planlama yapamayacak, hakemler hakkında tasarruf alınamayacak. 18 Temmuz’dansa hiç yapmamak daha iyi. Akıllıca, niye? Ligler biter, gerginlik söner, millet tatile gider, EURO 2024’ten iyi sonuç alırız ve bir şekilde devam ederiz.

Biz Şanlıurfa’ya borçluyuz. 2011 Süper Kupası hâlâ oynanmadı. F.Bahçe ve Beşiktaş’ın başvurusuna rağmen TFF, gerekli cevabı vermedi. Beşiktaş başkanıyla konuştum. Onların da kabulüyle bu kupayı Şanlıurfa’da oynamayı teklif edeceğiz.



İSMAİL KARTAL RAPOR ALDI

UEFA Pro Lisans sahibi bir teknik adamın yerine başka antrenörün maça çıkabilmesi için sağlık sorunu ve benzeri zaruri nedenler gerekiyor. Derbide Sarı-Lacivertlilerin başında a takım antrenörü Zeki Murat Göle yer aldı. Teknik direktör İsmail Kartal’ın ise rahatsızlığı nedeniyle 3 gün rapor aldığı öğrenildi.

