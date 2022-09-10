Dursun Özbek'ten Yaşar Kemal Uğurlu tepkisi: Hakem de değil iyi niyetli de değil!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten MHK Başkanı Sabri Çelik'e Gaziantep maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ile ilgili sert tepki geldi. Özbek "Hakemliğini geçtim, Yaşar Kemal Uğurlu kötü ve art niyetli biri" sözleriyle tepkisini sürdürdü.
Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya olan öfke dinmiyor.
Sarı-kırmızılılar geçen hafta Gaziantep FK ile oynanan maçın 45. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'ya çıkardığı 2. sarı kart ile büyük tepki çeken hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile alakalı çıkış bu kez başkan Dursun Özbek'ten geldi. Sarı-kırmızılılarda Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un karşılaşmanın devre arasında TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yaptığı sitemin daha sertine Özbek imza attı.
"HANGİ ALGORİTMAYA GÖRE BİZİM MAÇA ATANIYOR?"
Hürriyet'in haberine göre, Kulüpler Birliği'nin organizasyonuyla kulüp başkanları, teknik direktörler ve futbolcular TFF'ye yapılan saldırıya karşı için geçmiş olsun ziyaretinde bulunurken Riva'daki organizasyonda sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, MHK Başkanı Sabri Çelik'e sert çıktı. Toplantıya katılan Çelik, tüm kulüp başkanlarına yapay zeka ile hakem atamalarını anlatmaya başladıktan sonra Özbek araya girip "Başkan, Yaşar Kemal Uğurlu hangi algoritmaya göre bizim maça atanıyor?" sorusunu yöneltti.
"HAKEM DE DEĞİL, İYİ NİYETLİ DE!"
Sabri Çelik, Uğurlu'nun Galatasaray'ın hakem adayı sıralamasında birinci olduğunu belirtti. Bunun üzerine Özbek, yeniden araya girerek "Siz bildiğinizi anlatıyorsunuz. Ben size soru soruyorum. O zaman soruma cevap ver. Uğurlu nasıl bizim maça atanıyor? Bu algoritmayı kim yönetiyor? Neye göre birinci oluyor?" diye isyan etti.
Çelik'in "Hakemlik performansına göre" yanıtı üzerine ise Özbek "Hakemliğini geçtim, Yaşar Kemal Uğurlu kötü ve art niyetli biri! Hakem de değil, iyi niyetli de!" sözleriyle tepkisini sürdürdü.
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