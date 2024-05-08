Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic gelişmesi!

Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:29

Güncelleme: 08.05.2024 - 16:29

Beşiktaş Emlakjet, başarılı bir sezon geçirdiği başantrenörü Dusan Alimpijevic ile mutlu sona yakın.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Emlakjet, tecrübeli koç Dusan Alimpijevic, ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

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Haberde, Alimpijevic'in yeni kontratında yıllık 450 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Beşiktaş Emlakjet ile EuroCup'ta yarı finale çıkma başarısı gösteren Alimpijevic, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu üçüncü tamamladı.