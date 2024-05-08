Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic gelişmesi!

Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş Emlakjet'in Sırp Başantrenör Dusan Alimpijevic ile yeni sözleşme imzalayacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 16:29
Beşiktaş'ta Dusan Alimpijevic gelişmesi!
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Beşiktaş Emlakjet, başarılı bir sezon geçirdiği başantrenörü Dusan Alimpijevic ile mutlu sona yakın. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş Emlakjet, tecrübeli koç Dusan Alimpijevic, ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Alimpijevic'in yeni kontratında yıllık 450 bin Euro kazanacağı belirtildi. 

Beşiktaş Emlakjet ile EuroCup'ta yarı finale çıkma başarısı gösteren Alimpijevic, Basketbol Süper Ligi'nde de normal sezonu üçüncü tamamladı. 


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