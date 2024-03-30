Dusan Alimpijevic: 'Hayalim EuroLeague'

Yayınlanma: 30.03.2024 - 09:28

Güncelleme: 30.03.2024 - 09:28

Beşiktaş Emlakjet, BKT Euro Cup yarı final serisi ikinci maçında Mincidelice JL takımını 81-72 yendi. Deplasmandaki ilk maçı 86-74 kaybeden siyah-beyazlılar, yarı final serisinde durumu 1-1'e getirdi.

Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic maç sonu açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten ötürü mutlu olduklarını ifade eden Sırp çalıştırıcı, "Geri dönmek için bir kez daha her şeyi yaptık. İnanılmaz bir taraftarımız var. EuroCup'ta hiç kimse böyle bir atmosfere böyle bir taraftara sahip olmadı. Onların desteği bizi galibiyete taşıdı. Bu zaferi onlara borçluyuz. Gerçekten çok mutluyum. İlk yarıda baskı altındaydık. Ancak ikinci yarı baskı onların üstündeydi. Önemli bir galibiyet aldık" dedi.

Maç sırasında düşerek bilincini kaybeden Matt Mitchel hakkında konuşan Alimpijevic, "Matt Mitchell'ın gözüne dün akşamki antrenmanda yanlışlıkla parmak girdi. Zor görüyordu ve normalde hastaneye gitmesi lazımdı. Bugün ona 'Hastaneye gitmek ister misin' diye sordum. O da 'Gözüm görmeyene kadar oynamak istiyorum.' dedi. Matt'in durumu şu anda iyi, geceyi hastanede geçirecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Emlakjet ile iyi bir sezon geçiren Dusan Alimpijevic, "Beşiktaş'ı EuroLeague'e götürmek benim hayalim" açıklamasında bulundu.