Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın başantrenörü oldu

Basketbol Süper Ligi ekibi Frutti Extra Bursaspor'un başantrenörü Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın en iyi başantrenörü seçildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2022 Perşembe, 16:43
Dusan Alimpijevic, Eurocup’ta yılın başantrenörü oldu
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Eurocup'ta başarılı performans sergileyerek finale kalan Bursaspor'da, Başantrenör Dusan Alimpijevic sezonun başantrenörü seçildi.

Eurocup'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, turnuvada yer alan diğer takımların başantrenörleri tarafından yapılan oylama sonucunda Alimpijevic'in yılın antrenörü seçildiği ifade edildi. 

Bursaspor, Eurocup yarı finalinde Andorra deplasmanında rakibini 85-68’lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Yeşil-beyazlılar finalde İtalyan ekibi Virtus Bologna ile karşı karşıya gelecek.


ING Basketbol Süper Ligi EuroCup Frutti Extra Bursaspor

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