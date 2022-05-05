Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak. Bordo-mavililerin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor, Rus kulüplerinin Avrupa'dan men edilmesi nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne 3. turdan değil play-off turundan katılacak.
Trabzonspor'un, ülke puanının düşük olması nedeniyle kurada seri başı olması beklenmiyor. Trabzonspor, play-off turunu geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda mücadele edecek.
37 MİLYON EURO İHTİMALİ
Karadeniz devi bu turda elenirse ise yoluna Avrupa Ligi gruplarından devam edecek. Bordo-mavililerin rakibi, 1 Ağustos'ta yapılacak kuranın ardından belli olacak.
Trabzonspor dışında Danimarka şampiyonu da doğrudan play-off turuna katılacak. Diğer 6 takım ise önceki elemelerden kuraya dahil olacak.
Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalması halinde ise 37 milyon Euro'yu cebine indirecek. Bu paraların kazanılması yönetimin elini maddi anlamda iyice rahatlatacak, gerekli takviyeler kolaylıkla yapılabilecek.
Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri şu şekilde:
Olympiakos (Yunanistan)
Karabağ (Azerbaycan)
Malmö (İsveç)
Ludogorets (Bulgaristan)
Sheriff (Moldova)
Bodo Glimt (Norveç)
Ferencvaros (Macaristan)
S. Bratislava (Slovakya)
Helsinki (Finlandiya)
TNS (Galler)
Zalgiris (Litvanya)
L. Red (Cebelitarık)
Zürih (İsviçre)
Maccabi Hayfa (İsrail)
Apollon (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi)
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