Trabzonspor'dan İstanbul talebi

05 Mayıs 2022 Perşembe, 12:05

Geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un, bu sezonki son iç saha maçı olan Altay karşılaşmasını İstanbul'da oynamak istediği öğrenildi.

Trabzonsporlu taraftarlar Antalyaspor maçının bitimine iki dakika kalan maç bitti zannedip sahaya girmiş, Antalyasporlu iki futbolcu darbedilmişti. Yapılan anons sonrası saha boşaltılıp maçın tamamlanması sağlanmıştı. Böylece bordo mavililer 'hükmen mağlubiyet' cezasından kurtulmuş oldu.

52. MADDEDEN SEVK

Trabzonspor Kulübü, çıkan saha olayları sebebiyle içinde 'saha kapatma' cezasını da kapsayan 52. maddeden Profesyonel Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, 2014 yılından beri 'saha kapatma' cezasını uygulamıyor.

Sebebi de bazı taraftarların sebep olduğu olaylar sebebiyle bütün bir camiayı cezalandırmamak. Saha kapatma cezasının ise Trabzonspor için avantajlı bir duruma yol açtığı belirtildi.

"KEÇİ BİLE YÜRÜYEMEZ"

Sebebi ise Trabzonsporlu bir yöneticinin deyimiyle "Keçiyi sürsen menisküs olur" dedirtecek kadar sahanın bozulmuş olması. Trabzonspor'un hem bu yüzden hem de İstanbul'da fazladan bir şampiyonluk turu daha atmak için Altay maçını Olimpiyat Stadı'nda oynamak istediği kaudedildi.

PFDK'nin, Trabzonspor'a verilecek cezayı bugün yapacağı toplantıda açıklaması bekleniyor.

KUPA TÖRENİ TRABZON'DA

Trabzonspor, şampiyonluk kupasını Altay maçından sonra alacak. Bordo mavili yönetim, kupayı Altay maçından sonra Medical Park Stadı'nda düzenleyeceği özel gecede almak için TFF'ye talepte bulundu.

Yönetimin stada dev platformlar kuracağı ve sanatçıların burada konser vereceği öğrenildi.