Dusan Alimpijevic'ten gözdağı: 'Kimse hayallerimizi elimizden alamaz'
Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında kendi evinde ağırladığı Anadolu Efes'i 85-77 mağlup eden Beşiktaş Emlakjet'te başantrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu. Sırp koç, "Bizim büyük hayallerimiz var. Kimse bu hayallerimizi elimizden alamaz. Takımımla gurur duyuyorum. Hak ettik, hak ettiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, ligde Anadolu Efes karşısında aldıkları 85-77'lik galibiyeti değerlendirdi.
Alimpijevic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bizim büyük hayallerimiz var. Kimse bu hayallerimizi elimizden alamaz. Takımımla gurur duyuyorum. Hak ettik, hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.
"BU ÇOK ÖZEL OLDU"
Alimpijevic, maçın ardından taraftarlara üçlü çektirmesiyle ilgili olarak, "Bu çok özel oldu. Bu maçlara özel bir durum oldu. Taraftar olmadan hiçbir şey mümkün değil. Onlara büyük teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde burada en sıcak atmosferi yaratan takımlardan birisiyiz. Onlarsız bu iş olmazdı" sözlerini sarf etti.
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