Dusan Alimpijevic'in cezası belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic'e 1 maç men ve 165 bin lira para cezası verdi.

AA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 19:34
Dusan Alimpijevic'in cezası belli oldu!
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TBF Disiplin kurulu, Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic'in cezasını açıkladı. 

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında oynanan Beşiktaş Emlakjet-Bursaspor İnfo Yatırım maçının ardından, "kişilik haklarına saldırısı" nedeniyle Dusan Alimpijevic'e 1 maç men ve 165 bin lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Beşiktaş Kulübüne ise çeşitli ihlallerden dolayı 150 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes karşılaşmasındaki ihlalleri sebebiyle 87 bin 500 lira para cezasına çarptırıldı.


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