Dusan Alimpijevic'ten hakem tepkisi: 'Oynamamıza izin verin'

Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, Fenerbahçe Beko ile Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından konuştu.

Alimpijevic, maçın ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Dusan Alimpijevic'in Fenerbahçe Beko finali sonrası sözleri şu şekilde:

"Kendimi berbat hissediyorum. Öncelikle Fenerbahçe, EuroLeague'in lideri. Gerçekten harika bir takımlar, harika bir koçları var. EuroLeague'in son şampiyonu onlar ve Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyoruz.

Yine de artık bunu kabullenemiyorum. Evet, herkes 'koç, maç 17 sayıyla bitti' diyecek ama ilk yarı 6, ikinci yarı ise 8 serbest atış kullandık. Fenerbahçe ise 30 serbest atış kullandı. Dotson beş faul aldı, Jonah erkenden 3 faul aldı. Biz kiminle oynayacağız? O zaman ne 17 sayısından bahsediyoruz? Evet, maç 17 sayı farkla bitti. Fenerbahçe bizden daha iyi bir takım, onları tebrik ederim. Yine de oynamamıza izin verin!

Bunu görmek için Türkiye Ligi'nde koç olmaya gerek yok, maçları TV'den izlerken de görebiliyorum. Kim bilir bu kaçıncı kez oluyor?"