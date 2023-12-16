Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isim için flaş gelişme!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isimden 4'ü cumartesi günü yapılan antrenmanda yer aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 19:20
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 isim için flaş gelişme!
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Beşiktaş'ta kadro dışı kalan 5 oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı kalan 5 isimden; Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana, bugün (cumartesi) yapılan idmana çıktı.

ROSİER KATILMADI

Kadro dışı kalan 5 oyuncudan biri olan Valentin Rosier ise sakatlığı nedeniyle antrenmana çıkmadı.

Beşiktaş'ta antrenmana çıkan 4 isim, atletik performans antrenörü Miguel Peiro Montanana ile çalıştı.

HASAN ARAT NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 16 Aralık Cumartesi (bugün) gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında kadro dışı kalan oyuncularla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Beşiktaş Başkanı Arat, şu sözleri kullanmıştı:

"Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor."


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