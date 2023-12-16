Eski Beşiktaşlıdan dikkat çeken paylaşım! 'Sizi özledim kardeşlerim'

Süper Lig ekibi Pendikspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Welinton Souza'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Eski Beşiktaşlı futbolcu Welinton, Nathan Redmond ve Gedson Fernandes ile olan fotoğrafını 'Sizi özledim kardeşlerim' ifadeleri ile paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 18:26
Eski Beşiktaşlıdan dikkat çeken paylaşım! 'Sizi özledim kardeşlerim'
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Süper Lig ekibi Pendikspor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Welinton, eski takım arkadaşları Nathan Redmond ve Gedson Fernandes ile bir araya geldi.

Welinton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizi özledim kardeşlerim" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım Beşiktaşlı taraftarlar arasında çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.

Brezilyalı futbolcunun paylaşımı şu şekilde:


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