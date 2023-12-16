Eski Beşiktaşlıdan dikkat çeken paylaşım! 'Sizi özledim kardeşlerim'

Yayınlanma: 16.12.2023 - 18:26

Güncelleme: 16.12.2023 - 18:26

Süper Lig ekibi Pendikspor'da forma giyen Beşiktaş'ın eski futbolcusu Welinton, eski takım arkadaşları Nathan Redmond ve Gedson Fernandes ile bir araya geldi.

Welinton, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sizi özledim kardeşlerim" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Bu paylaşım Beşiktaşlı taraftarlar arasında çok sayıda beğeni ve yorumla karşılandı.

Brezilyalı futbolcunun paylaşımı şu şekilde: