Dusan Tadic'e saldırmıştı: Hapis cezası aldı!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 16:30

Güncelleme: 03.01.2024 - 16:30

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Dusan Tadic, 28 Temmuz 2022 tarihinde Ajax forması giydiği dönemde evinin önünde saldırıya uğramıştı.

OTELE SIĞINMIŞTI

Dusan Tadic otomobilini park ettiği sırada yanına yaklaşan 2 kişi, Sırp futbolcuya saldırmıştı. Kaçmaya çalışan Tadic'i takip eden 2 şahıs, yıldız futbolcuyu boğazından yakalamış, yaşanan arbede sonrası hafif yaralanan Tadic yakındaki bir otele sığınmıştı.

SOYGUN AMACIYLA SALDIRMIŞLAR

Amsterdam polisi, güvenlik kamerası kayıtlarının yardımıyla söz konusu 2 kişiyi yakalamıştı. Mahkeme, açıkladığı kararda 2 şahsın soygun amacıyla Tadic'e saldırdığına hükmetti.

12 AY HAPİS CEZASI

Tadic'e saldıran 20 yaşındaki Muhammed F. 12 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muhammed F.'nin suç ortağı Muhammed El K. ise geçen yıl şubat ayında kamusal şiddet suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.