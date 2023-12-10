Dev derbi dünya basınında... 'İstanbul'un kahramanı Dusan Tadic'

Yayınlanma: 10.12.2023 - 14:17

Güncelleme: 10.12.2023 - 14:17

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe'ye 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin kritik derbi zaferi dış basında geniş yankı uyandırdı.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in maçtaki performansına ayrı bir parantez açıldı. Öte yandan sezon başında Beşiktaş'ın Sırp futbolcuyu kadrosuna katmak istediğine dikkat çekildi.

"DOMİNANT BİR OYUNLA KAZANDI"



Hollanda basınından Voetbal International'da yer alan haberde, "Eredivisie'nin zirvesini Türkiye'nin zirvesiyle takas eden Tadic ve Szymanski, Türkiye'de haftanın maçında Fenerbahçe için öne çıkan isimlerden oldu" denildi.

Hırvatistan basınından Jutarnji'nin haberinde, "Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a karşı dominant bir oyunla kazandı. Sarı-lacivertlilerin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic sadece penaltıdan bir gol yedi" ifadeleri kullanıldı.

"ASYA YAKASINA GİTMEYE KARAR VERMİŞTİ"

Sırp basınından Blic'te Dusan Tadic'in performansına dikkat çekildi:

"İstanbul derbisinin kahramanı Dusan Tadic oldu. Sırp futbolcu bir gol attı, bir tane de attırdı. Stadyumda Tadic'in üzerinde çok fazla baskı vardı ama Sırp yıldız sakinliğini korudu ve Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Tadic'le bu yaz Beşiktaş da ilgilenmiş ancak O şehrin Asya yakasına gitmeye karar vermişti."

Bosna Hersek medyasından Reprezentacija'da yer alan haberde, "Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı büyük derbide sevindi. Büyük Dzeko bir gol daha attı. Boşnak futbolcu bu sezonki 14. golünü kaydetti" denildi.