Dusan Tadic'ten Orkun Kökçü ve Beşiktaş sözleri

Yayınlanma: 29.07.2023 - 18:42

Güncelleme: 29.07.2023 - 18:48

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, sarı lacivertli takıma transfer süreci ve Ajax'ta oynarken Feyenoord maçında Orkun Kökçü'yle yaşadığı tartışmayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Tadic, Beşiktaş'a transferi gündemdeyken nasıl Fenerbahçe'ye imza attığının sorulması üzerine şunları söyledi:

"FENERBAHÇE MÜTHİŞ BİR PROJEYLE BANA GELDİ"

"İlk olarak Başkan Ali Koç’la görüştüm. Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Mario Franco’yla da görüştüm. Fenerbahçe’nin bana yaklaşımı çok güzeldi. Bana Fenerbahçe’den bahsettiler. Müthiş bir projeyle bana geldiler.

"TOSIC TRANSFER OLMAM İÇİN BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI"

Daha önceden Beşiktaş’ta oynayan Dusko Tosic’le harika bir arkadaşlığımız var. Tosic, Beşiktaş’a transfer olmam için beni ikna etmeye çalıştı. Ben her zaman arkadaşlarıma dürüst olurum. Fenerbahçe’nin bana sunduğu harika projeden ona da bahsettim. Tüm takımlara da saygı duyuyorum ama Fenerbahçe’nin teklifi beni iyi hissettirdi.

"FENERBAHÇE'YE GELMEMDE ETKİLİ OLDU"

Fenerbahçe’ye transferimde Dzeko’nun çok büyük etkisi oldu. Onun da buraya geldiğini duyunca kendisiyle Fenerbahçe’de çalışma düşüncesi kafamda belirdi. Kulüp de yaptığı transferlerle nasıl bir gelecek inşa etmek istediğinin sinyalini veriyordu. Dzeko ve benim buraya gelmemiz bizden sonra yapılan transferlerde de etkili olmuştur."

"NE GİYECEĞİMİZE KARAR VEREN KULÜPTÜR"

Sırp futbolcu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından özel hazırlanan kaptanlık pazubendiyle sahaya çıkmamasıyla ilgili olarak ise "Maalesef insanlar var olmayan şeyleri yaratma konusunda istekliler. Ne giyeceğimize karar veren kulüptür. Çarşamba günü oynadığımız maçta biz bu bandı taktık ama kimse bundan bahsetmiyor. Sonrasında hafta sonu oynanan maçta takılmadı. Çünkü bu bantı sadece bir kereliğine takacaktık. Biz bu depremle ilgili mesaj vermek için tişört de giydik" dedi.

"ORKUN'A 'ÇİMİN TADINI NASILDI?' DİYE SORDUM"

Tadic, Ajax'ta oynarken Feyenoord'un Türk futbolcusu Orkun Kökçü ile yaşadığı tartışmanın sorulması üzerine ise yaptığı hareketin iddia edildiği gibi oruçla alakalı olmadığını belirterek, "Orkun’la aramızdaki ikili mücadele oldu ve Orkun yere düştü. Sonra kalkıp yanıma geldi, karşı karşıya geldik. Normal bir tartışma yaşadık ve ona 'Çimin tadı nasıldı?' diye sordum. Sonrasında da 'Daha çok fitness yapmalısın' dedim. Konu tamamen buydu. Kendisi de maçtan sonra bunun önemli bir konu olmadığını söyledi. Ben her dine saygılıyım. Maalesef insanlar olmayan şeyleri yaratıyorlar. Bu arada Orkun harika bir oyuncu, onun için en iyisini diliyorum. Bir sonraki maçta belki de o beni yere düşürür omuz omuza mücadele de ama biraz zor" yanıtını verdi.