Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan Dusan Tadic'e özel ilgi

Yayınlanma: 20.07.2023 - 10:00

Güncelleme: 20.07.2023 - 10:01

Fenerbahçe’nin yeni transferi Dusan Tadic, çarşamba günü sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. 34 yaşındaki futbolcuyu, Samandıra Can Bartu Tesisleri’nin girişinde Fenerbahçe’nin diğer yeni transferi ve takım kaptanı Edin Dzeko karşıladı.

Edin Dzeko ile Dusan Tadic

Boşnak forvet ile Tadic’in samimi diyalogları dikkat çekti. Dzeko, takım arkadaşına tesisleri gezdirdi, birlikte kahve içip yeni sezon hazırlıkları ve takım hakkında bilgi verdi. Teknik direktör İsmail Kartal, idmanın başında Tadic’e “Hoşgeldin” dedi.19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü dün kutlandı. Sarı-lacivertli futbolcular, Fenerbahçe bayrağı ile poz verip fotoğraf çektirdi.

Bartuğ Elmaz

Sarı-lacivertlilerin, Marsilya’dan transfer ettiği Bartuğ Elmaz, çarşamba günü İstanbul’a gelip sağlık kontrolünden geçerken resmi sözleşmeyi imzaladı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski, “Burada olduğum için mutluyum, aynı zamanda gururluyum. Türkiye’nin en iyi kulübüne, Fenerbahçe’ye geldim. Sabırsızlıkla oynayacağımız maçları bekliyorum” dedi.

Rodrigo Becao

STOPER BECAO İSTANBUL’DA

Fenerbahçe’nin Udinese’den kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Becao, dün gece İstanbul’a geldi. Sarı-Lacivertli yönetim, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde bu transferi açıklayarak taraftarına özel bir hediye sundu.