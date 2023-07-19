Dusan Tadic Fenerbahçe'deki ilk antrenmanına çıktı!
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürürken sarı-lacivertlilerin yeni transferi Dusan Tadic takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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