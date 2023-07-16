Dusko Tosic'ten, Beşiktaş için Dusan Tadic açıklaması!

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusko Tosic, siyah beyazlıların transfer gündemindeki Dusan Tadic için bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 10:50
Dusko Tosic'ten, Beşiktaş için Dusan Tadic açıklaması!
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Kariyerinde bir dönem Beşiktaş forması giyen Dusko Tosic, siyah beyazlıların gündemindeki isim olan Dusan Tadic hakkında bir paylaşım yaptı.

"SON KARARI BEŞİKTAŞ OLMADI"

Tosic yaptığı açıklamada, "Sayın Beşiktaş taraftarına, Beşiktaş'la sözleşme imzalaması için günlerce uğraştığım Dusan Tadic'in son kararı Beşiktaş olmadı. Bilginize, saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Sırbistanlı oyuncu ile yapılan görüşmelere rağmen yıldız isim tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.


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