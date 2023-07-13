Dusan Tadic'ten Beşiktaş'a yanıt

Yayınlanma: 13.07.2023 - 00:15

Güncelleme: 13.07.2023 - 00:27

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'a Sırp futbolcu Dusan Tadic'ten olumlu yanıt geldi.

TRT Spor'un haberine göre Ajax'ta forma giyen Sırp yıldız, Beşiktaş'a gelmeyi kabul etti. Ancak Tadic'in istediği rakam ile Beşiktaş'ın önerdiği maaş arasında 2 milyon Euro'luk fark bulunduğu ileri sürüldü.

Dusan Tadic

BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ

Beşiktaş'ın, 34 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro maaş ve 2+1 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.

Öte yandan Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Tadic, bonservisini almak için Hollanda ekibiyle görüşmelerine devam ediyor.

DUSAN TADIC KİMDİR?

Tadic, bugüne kadar Sırp Milli takımında 98 maça çıktı, 21 gol attı. Futbola Vojvodina'da başlayan Tadic kariyeri boyunca Groningen, Twente, Southampton ve Ajax olmak üzere 5 farklı takımda oynadı.