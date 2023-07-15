Beşiktaş'tan Galatasaray'a Halil Dervişoğlu göndermesi!

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Galatasaray'a transfer olan milli futbolcu Halil Dervişoğlu hakkında açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Kendilerinin Ghezzal ve Rosier'e de ilgisi vardı. Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş, ihtiyacı olan bir oyuncuyu hiçbir şeye bakmadan alır. Halil, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.07.2023 - 20:35
Beşiktaş'tan Galatasaray'a Halil Dervişoğlu göndermesi!
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Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferde yarıştığı isim olan Halil Dervişoğlu, sarı kırmızılı kulübe transfer olmaya karar verdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Halil Dervişoğlu transferinde yaşananları anlattı ve Galatasaray'a dikkat çeken bir göndermede bulundu.

Emre Kocadağ

Halil Dervişoğlu transferiyle ilgili Emre Kocadağ, "Halil Dervişoğlu bizim planımızda olan bir isim değildi. Babası, oğlunun bize gelmek istediğini söylüyor. Biz şartlarımızı sunduk, oyuncunun beklentisi bize uymadı. Şenol hocamız son açıklamasıyla bu konuya nokta koymuş oldu. Kendisi bazen öyle bir laf ediyor ki; lafı gediğine koyuyor" açıklamasını yaptı.

"DİĞER TAKIMLA İLGİLİ GELİŞME OLMUŞ"

Halil ile ilgili sözlerine devam eden Kocadağ, "Dün akşam itibarıyla oyuncunun babasının yeniden duygusal bir yaklaşımı oldu ve hocamızı, Ceyhun Kazancı'yı aradı. Teknik heyetimize bu konuyu aktarıp oyuncuya dönüldüğünde diğer takımla ilgili gelişmeler olduğunu gördük" diye konuştu.

Halil Dervişoğlu

GALATASARAY'A GÖNDERME

Galatasaray'a göndermede bulunan Emre Kocadağ, "Kendilerinin Ghezzal ve Rosier'e de ilgisi vardı. Gedson transferiyle onlara iyi bir ders verdiğimizi düşünüyoruz. Beşiktaş, ihtiyacı olan bir oyuncuyu hiçbir şeye bakmadan alır. Halil, Beşiktaş'ın ihtiyacı olan bir oyuncu değildi" açıklamasını yaptı.


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