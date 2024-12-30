Dybala attı, Roma ile Milan yenişemedi!

Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:24

Güncelleme: 30.12.2024 - 09:24

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan, Roma'yı konuk etti.

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Milan'ın golünü 16. dakikada Tijjani Reijnders, Roma'nın golünü ise 23. dakikada Paulo Dybala kaydetti.

FONSECA KIRMIZI GÖRDÜ

Öte yandan ev sahibi Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca, 45. dakikada kırmızı kart gördü.

DYBALA'DAN 6. GOL KATKISI

Adı Galatasaray ile de anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, bu sezon Serie A'da 5 gol ve 1 asiste ulaştı.

ZEKİ ÇELİK, İKİNCİ YARI GİRDİ

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ikinci yarıda Mats Hummels'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Milan, 27 puanla 8.; Roma ise 20 puanla 10. sırada konumlandı.

Serie A'da bir sonraki hafta Milan, Cagliari'yi konuk edecek. Roma ise Lazio'yu ağırlayacak.