Dybala attı, Roma ile Milan yenişemedi!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan'ın Roma'yı konuk ettiği maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Dybala attı, Roma ile Milan yenişemedi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.12.2024 - 09:24

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Milan, Roma'yı konuk etti. 

Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan maç, 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Milan'ın golünü 16. dakikada Tijjani Reijnders, Roma'nın golünü ise 23. dakikada Paulo Dybala kaydetti. 

FONSECA KIRMIZI GÖRDÜ

Öte yandan ev sahibi Milan'da teknik direktör Paulo Fonseca, 45. dakikada kırmızı kart gördü.

DYBALA'DAN 6. GOL KATKISI

Adı Galatasaray ile de anılan Arjantinli yıldız Paulo Dybala, bu sezon Serie A'da 5 gol ve 1 asiste ulaştı. 

ZEKİ ÇELİK, İKİNCİ YARI GİRDİ

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, ikinci yarıda Mats Hummels'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Milan, 27 puanla 8.; Roma ise 20 puanla 10. sırada konumlandı. 

Serie A'da bir sonraki hafta Milan, Cagliari'yi konuk edecek. Roma ise Lazio'yu ağırlayacak. 


Etiketler: #roma #milan #Paulo Dybala #zeki çelik

İlgili Haberler

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dybala'dan transfer açıklaması!

Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dybala'dan transfer açıklaması!
Galatasaray'ın gündemindeydi: Paulo Dybala'dan Roma kararı!

Galatasaray'ın gündemindeydi: Paulo Dybala'dan Roma kararı!
Galatasaray'a Dybala transferinde kötü haber!

Galatasaray'a Dybala transferinde kötü haber!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler