Galatasaray'ın gündemindeydi: Paulo Dybala'dan Roma kararı!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 12:58

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:58

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paulo Dybala'nın Roma'daki geleceğini belirsizliğini koruyor.

İtalya Serie A'da dün oynanan Parma maçının en iyi oyuncusu seçilen Paulo Dybala, karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamladı.

Arjantinli yıldız için Roma Teknik Direktörü Claudio Raneri maçın ardından, "Paulo iyi olduğunda oynuyor. Eğer yorulduğunu ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu görürsem diğer oyuncuları çıkardığım gibi onu da çıkarırım. Mourinho'nun söylediği gibi ben de aynısını söylüyorum, Dybala'lı ve Dybala'sız Roma arasında çok büyük farklar var" açıklamasında bulundu.

'HİÇBİR TEKLİF ALMADIK'

Ranieri transfere ilişkin, "Menajerlerin yaptığı işi anlamalıyız. Dünyayı dolaşıyorlar ve oyuncuları öneriyorlar, sonra da teklifler getiriyorlar. Hiçbir teklif almadık. Paulo'nun kalmak istediğini ve bizimle mutlu olduğunu biliyorum, ben de onunla mutluyum" ifadelerini kullandı.

MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR

Öte yandan La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Paulo Dybala'nın takımda kalabilmek için maaşını düşürmeye hazır olduğu belirtildi. Ancak kulübün sahibi Friedkins'in takımda büyük bir revizyon istediği ve Dybala'nın maaşından dolayı yük olarak gözükmek istemediğine dikkat çekildi.

Dybala'nın sözleşme uzatma maddesinin devreye girmesine 6-7 maç kaldığı ve Roma'nın bunu devreye sokmamak için Arjantinli oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.