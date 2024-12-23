Galatasaray'ın gündemindeydi: Paulo Dybala'dan Roma kararı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray ile adı anılan Paulo Dybala'nın takımı Roma hakkında kararını verdiği iddia edildi.
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Paulo Dybala'nın Roma'daki geleceğini belirsizliğini koruyor.
İtalya Serie A'da dün oynanan Parma maçının en iyi oyuncusu seçilen Paulo Dybala, karşılaşmayı iki gol ve bir asistle tamamladı.
Arjantinli yıldız için Roma Teknik Direktörü Claudio Raneri maçın ardından, "Paulo iyi olduğunda oynuyor. Eğer yorulduğunu ya da oyunun başka bir şeye ihtiyacı olduğunu görürsem diğer oyuncuları çıkardığım gibi onu da çıkarırım. Mourinho'nun söylediği gibi ben de aynısını söylüyorum, Dybala'lı ve Dybala'sız Roma arasında çok büyük farklar var" açıklamasında bulundu.
'HİÇBİR TEKLİF ALMADIK'
Ranieri transfere ilişkin, "Menajerlerin yaptığı işi anlamalıyız. Dünyayı dolaşıyorlar ve oyuncuları öneriyorlar, sonra da teklifler getiriyorlar. Hiçbir teklif almadık. Paulo'nun kalmak istediğini ve bizimle mutlu olduğunu biliyorum, ben de onunla mutluyum" ifadelerini kullandı.
MAAŞINI DÜŞÜRMEYE HAZIR
Öte yandan La Gazetta della Sport'ta yer alan haberde Paulo Dybala'nın takımda kalabilmek için maaşını düşürmeye hazır olduğu belirtildi. Ancak kulübün sahibi Friedkins'in takımda büyük bir revizyon istediği ve Dybala'nın maaşından dolayı yük olarak gözükmek istemediğine dikkat çekildi.
Dybala'nın sözleşme uzatma maddesinin devreye girmesine 6-7 maç kaldığı ve Roma'nın bunu devreye sokmamak için Arjantinli oyuncuyla yollarını ayırması gerektiği ifade edildi.
İlgili Haberler
Spor Haberleri
- Paulo Dybala'dan Roma kararı!
- Keita Balde'nin eski eşinden skandal Wanda Nara itirafı!
- Türkiye’yi bisiklet turnuvalarında temsil edecekler
- Beşiktaş'tan UEFA'ya Twente maçı başvurusu!
- Mohamed Salah'tan sözleşme açıklaması!
- Serdal Adalı transfer planını anlattı!
- PSG, Lens'i penaltılarda eledi!
- Juventus 4 maçlık kazanamama serisini bitirdi!
- Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde sis etkili oldu
- Houston Rockets, Alperen Şengün ile kazandı!
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Binadan çıkamıyorum, bu çaresizliğe...'
- CHP'den Erdoğan'a sert yanıt!
- Öğrencisinin Suriye'de Bakan olduğunu öğrendi
- Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e sert sözler
- Evini kiraya verecekler için geri sayım
- Fidan ve Colani yeni dönemi açıkladı
- Bombacı Mülayim neden tutuklandı
- 'Çocukları diri diri yakıyor; Filistin'e özgürlük'
- Mis kokulu portakallı kurabiye tarifi
- CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?