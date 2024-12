Adı Galatasaray ile anılıyordu: Dybala'dan transfer açıklaması!

Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:06

Güncelleme: 22.12.2024 - 17:06

Roma forması giyen Paulo Dybala, Parma maçının ardından transfer için konuştu.

Arjantinli yıldız, 2 gol atıp, 1 asist yaptığı karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Harika bir maçtı, bana yeniden öz güven veren iki gol attım. Sonuçtan memnunum, bunu hak ettik" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki transfer iddialarına cevap veren Dybala, "İlk günden itibaren, bu şehirdeki insanlar bana her zaman sıcaklıklarını, sevgilerini gösterdiler. Ben de her zaman formam için, onlar için, taraftarlar için her şeyimi verdim" dedi.

Roma'nın önümüzdeki dönemde oynayacağı Milan ve Lazio gibi zorlu karşılaşmalar için görüşü sorulan Dybala, "Milan ve Lazio mu? Elbette hazırız. Bunlar oynanabilecek en güzel maçlar" açıklamasında bulundu.

Roma'da bu sezon 19 maça çıkan Dybala, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.