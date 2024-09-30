Dzeko, Hajradinovic ve Varesanovic, milli takıma davet edildi!
Süper Lig'de forma giyen Edin Dzeko, Haris Hajradinovic ve Dal Varesanovic, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta mücadele eden Bosna Hersek Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.
Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergej Barbarez, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Almanya ve Macaristan ile yapacakları maçların aday kadrosunu açıkladı.
Başkent Saraybosna'da basın toplantısı düzenleyen Barbarez'in açıkladığı 24 kişilik aday kadroda, Fenerbahçe'den Dzeko, Kasımpaşa'dan Hajradinovic ve Çaykur Rizespor'dan Varesanovic de yer aldı.
Bosna Hersek, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta 11 Ekim'de Almanya ve 14 Ekim'de Macaristan'ı konuk edecek.
Barbarez'in belirlediği aday kadrodaki isimler şunlar:
Kaleci: Martin Zlomislic (Rijeka), Nikola Vasilj (St. Pauli), Osman Hadzikic (Velez)
Defans: Sead Kolasinac (Atalanta), Nikola Katic (Zürih), Jusuf Gazibegovic (Sturm Graz), Amar Dedic (Salzburg), Nihad Mujakic (Partizan), Stjepan Radeljic (Rijeka), Adrian Leon Barisiz (Basel), Ermin Bicakcic (Eintracht Braunschweig)
Orta saha: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Benjamin Tahirovic (Ajax), Ivan Basic (Orenburg), Dario Saric (Palermo), Denis Huseinbasic (Köln), Dal Varesanovic (Çaykur Rizespor), Dzenis Burnic (Karlsruher), Armin Gigovic (Holstein Kiel), Ifet Dakovac (Backa Topola), Esmir Bajraktarevic (New England Revolution)
Forvet: Edin Dzeko (Fenerbahçe), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Haris Tabakovic (Hertha)
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