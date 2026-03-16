Dzeko'nun gördüğü kırmızı kart Almanya'da gündem oldu: Hakem maç sonu açıklama yaptı!

Almanya 2. Bundesliga'da lider durumda bulunan Schalke 04, Hannover 96'yı konuk ettiği maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmada, ev sahibi takımı 1-0 öne geçiren golü atan Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, kırmızı kart görerek Schalke'yi 10 kişi bıraktı ve maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Dzeko, 52. dakikada Hannover'in Lübnan asıllı Alman oyuncusu Husseyn Chakroun'a yaptığı hareket sonrası oyundan atılırken, bu dakikada 2-0 önde olan Schalke için işler değişti. 82. dakikada Maik Nawrocki ile farkı bire indiren konuk ekip, maçın son saniyesinde Benedikt Pichler'in golüyle eşitliği yakaladı.

KENAN KARAMAN'DAN KIRMIZI KART TEPKİSİ

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve karşılaşmada 1 gol, 1 asistle oynayan Schalke'nin hücum oyuncusu Kenan Karaman, maçın ardından yaptığı açıklamada, Dzeko'nun gördüğü kırmızı kartın tüm oyunu değiştirdiğini vurgulayarak, hakemin kararının çok ağır olduğunu savundu.

Schalke Teknik Direktörü Miron Muslic ise Boşnak golcüsünün pozisyonu için "Biraz daha hassasiyetle, orada kırmızı kart verilmezdi" ifadelerini kullandı.

HAKEM, DZEKO'YA NEDEN KIRMIZI KART GÖSTERDİĞİNİ AÇIKLADI

Bu arada karşılaşmanın hakemi Robin Braun, Dzeko'ya gösterdiği kırmızı kartla ilgili açıklamalarda bulundu. Sky Sport'a konuşan hakem Braun kararı hakkında şunları söyledi:

"Sahada, Dzeko'nun topa doğru hamle yapmaya çalıştığını, ancak açıkça ıskaladığını ve kramponlarının görünür olduğu bir pozisyonda yüksek riskli bir hareket yaptığını gördüm. Sonuç olarak, kramponlarının görünür olduğu bir pozisyonda oyuncunun kaburga bölgesine vurdu. Bana göre bu, sağlık açısından açık bir risk. Oyuncunun kasıtlı bir davranışı olduğunu düşünmüyorum ancak bu kadar açık bir vuruşta, gerçek şu ki; benim için kırmızı kart olmalı. Adil olmayan bir oyun değildi ancak sonuçta karar vermem gerektiğinde, tehlikeli faul için kırmızı kart gerekiyor. O noktada diğer her şey önemsiz; benim için önemli olan durumdaki argümanlar ve tehlikeli faul açıkça diğer argümanlardan daha ağır bastı."

KRİTİK MAÇI KAÇIRACAK

Ara transfer döneminde transfer olduğu Alman takımında 8 maça çıkan 39 yaşındaki santrfor 6 kez fileleri havalandırdı. Schalke'nin kilit oyuncularından biri haline gelen Dzeko, kırmızı kart cezası nedeniyle gelecek hafta lider Schalke'nin 2 puan gerisindeki takipçisi Darmstadt ile oynayacağı kritik müsabakada forma giyemeyecek.