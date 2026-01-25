Kenan Karaman ile Edin Dzeko Schalke'ye puanı getirdi!

Almanya Bundeslida 2'nin 19. hafta maçında Schalke 04 sahasında Kaiserslautern ile 2-2 berabere kaldı.

Veltins-Arena'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Konuk ekip 61. ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin'in golleri ile deplasmandan galibiyet ile dönmeyi umarken, Schalke'de 67. dakikada oyuna giren yeni transfer Edin Dzeko 87. dakikada attığı golle geri dönüşün fitilini ateşledi.

KENAN KARAMAN PUANI GETİRDİ

Bu golden yalnızca 3 dakika sonra milli futbolcu Kenan Karaman sahneye çıktı ve 90. dakikada maçın skorunu belirledi.

Schalke'de milli futbolcu Mertcan Ayhan maçın tamamında sahada kalırken, Hasan Kuruçay 89. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte lider Schalke 39 puan olurken, Kaiserslautern de 31 puan oldu.

Ligin sonraki maçında Schalke, Bochum'a konuk olacak. Kaiserslautern ise Elversberg'i ağırlayacak.