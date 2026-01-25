Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kenan Karaman ile Edin Dzeko Schalke'ye puanı getirdi!

Kenan Karaman ile Edin Dzeko Schalke'ye puanı getirdi!

25.01.2026 18:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kenan Karaman ile Edin Dzeko Schalke'ye puanı getirdi!

Kenan Karaman'ın formasını giydiği Schalke 04, Almanya 2. Futbol Ligi'nin (Bundesliga 2) 19. haftasında sahasında ağırladığı Kaiserslautern ile 2-2 berabere kaldı.

Almanya Bundeslida 2'nin 19. hafta maçında Schalke 04 sahasında Kaiserslautern ile 2-2 berabere kaldı.

Veltins-Arena'da oynanan maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. Konuk ekip 61. ve 83. dakikalarda Ivan Prtajin'in golleri ile deplasmandan galibiyet ile dönmeyi umarken, Schalke'de 67. dakikada oyuna giren yeni transfer Edin Dzeko 87. dakikada attığı golle geri dönüşün fitilini ateşledi.

Image

KENAN KARAMAN PUANI GETİRDİ

Bu golden yalnızca 3 dakika sonra milli futbolcu Kenan Karaman sahneye çıktı ve 90. dakikada maçın skorunu belirledi.

Schalke'de milli futbolcu Mertcan Ayhan maçın tamamında sahada kalırken, Hasan Kuruçay 89. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla birlikte lider Schalke 39 puan olurken, Kaiserslautern de 31 puan oldu. 

Ligin sonraki maçında Schalke, Bochum'a konuk olacak. Kaiserslautern ise Elversberg'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #Schalke 04 #Kenan Karaman #Edin Dzeko

İlgili Haberler

Atletico Madrd 3 puanı Alexander Sörloth ve Thiago Almada ile kaptı!
Atletico Madrd 3 puanı Alexander Sörloth ve Thiago Almada ile kaptı! Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 21. haftasında kendi sahasında ağırladığı Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.
Sivas'ta kazanan çıkmadı!
Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivasspor, TFF 1. Lig'in 22. haftasında kendi sahasında ağırladığı Amed SK ile 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü!
Fenerbahçe Opet, namağlup serisini sürdürdü! Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Botaş'ı 90-68 yendi ve yoluna namağlup devam etti.