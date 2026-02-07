Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dzeko'nun golleri Schalke'ye yetmedi!

7.02.2026 17:23:00
Cumhuriyet Spor
Bundesliga 2'nin 21. haftasında Schalke 04, Veltins-Arena'da ağırladığı Dynamo Dresden ile 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga 2'nin 21. hafta maçında Schalke 04 sahasında Dynamo Dresden ile 2-2 berabere kaldı.

Veltins-Arena'da oynanan maçta Schalke'nin golleri 52. ve 70. dakikalarda Edin Dzeko'dan geldi. Dresden'in gollerini ise 78. dakikada kendi kalesine Hasan Kuruçay ve 87. dakikada Thomas Keller attı.

Schalke'de milli futbolcular Kenan Karaman ve Mertcan Ayhan maçın tamamında sahada kaldı. Hasan Kuruçay ise 75. dakikada oyuna girdi.

Bu sonuçla birlikte Schalke maç fazlasıyla 40 puan olarak liderliğini korurken, Dynamo Dresden ise 21 puanla haftayı sonuncu Greuther Fürth'ün üstünde tamamladı.

Ligin sonraki maçında Schalke, Holstein Kiel'e konuk olacak. Dresden ise Elversberg'i ağırlayacak.

