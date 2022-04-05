Ebrar Karakurt açıkladı! Türkiye'ye dönecek mi?

05 Nisan 2022 Salı, 17:50

Olimpiyat Oyunları'nda performansıyla dikkat çeken isimlerinden Ebrar Karakurt "Türkiye'de ne zaman oynayacaksın?" sorusuna cevap verdi.

İtalya'da Igor Volley Novara forması giyen 22 yaşındaki milli voleybolcu yakın zamanda Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyledi.

Instagram'dan taraftarların sorularını yanıtlayan Karakurt, "Onu zaman gösterir ama burada yeni tecrübeler kazanmayı seviyorum. İtalya'da kalma imkanım olduğu sürece kalırım gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur.

Pasör çaprazı olarak oynayan ve voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

2019 yılı itibarıyla Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda düzenli forma giyen Karakurt, Türk Hava Yolları'nda oynadıktan sonra 2021 yazında Igor Volley Novara'ya transfer oldu.