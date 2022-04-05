Beşiktaş Alexander Sörloth için nabız yokluyor

05 Nisan 2022 Salı, 17:10

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar, 6 - 7 futbolcuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

Batshuayi’den istediği verimi alamayan siyah-beyazlı ekip, santrafor bölgesine nokta atışı transfer yapmak istiyor.

TRT Spor'un haberine göre Sportif direktör Ceyhun Kazancı, bir dönem Trabzonspor'da oynayan Alexander Sörloth'a Beşiktaş forması giydirmek istiyor.

ÖNCELİK TRABZONSPOR'DA

Sörloth'un Türkiye'ye transferindeki öncelik ise Karadeniz temsilcisinde. Bonservisi Leipzig’te bulunan Norveçli golcü, sezonu Real Sociedad’ta kiralık olarak geçiriyor.

İspanyol ekibinin 17 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemediği ifade ediliyor. Leipzig de 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sörloth'u kadrosunda tutmayı düşünmüyor.

İLK SEÇENEK KİRALAMAK, BONSERVİS İHTİMALİ ZOR

Beşiktaş, Alman ekibinin bonservisiyle göndermek istediği 26 yaşındaki futbolcu için tüm şartları zorlayacak. Yönetimin önceliği Sorlöth’u kiralamak.

Eğer bu konuda anlaşma sağlanamazsa bonservis konusu gündeme gelebilir. Ancak, siyah-beyazlıların şu anki mali şartlar içinde Norveçli oyuncunun bonservisini alması zor gözüküyor.