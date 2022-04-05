Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a: Çık karşıma, aday ol
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir toplantıda sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'la ilgili açıklamalarda bulundu. Koç, "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum" dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretinde önemli açıklamalarda bulunurken, eski başkan Aziz Yıldırım için de konuştu.
Sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'a Fenerbahçeli İş İnsanları Derneği 1. Yıl Balosu'nda mesaj gönderen Ali Koç, "Aday ol, seçime gidelim" dedi.
"MEYDAN OKUYORUM"
Sarı-lacivertli kulübün başkanı açıklamasında, "Sayın Aziz Yıldırım'a gelmek istiyorum. Kendisi ameliyat olmuş. Acil şifalar diliyorum. Keşke ameliyat olmasaydı. Çok söyleyeceğim şeyler vardı. Defalarca söylememe rağmen karşıma çık aday ol. Geldiğimiz günden beri arkamızdan işler çevirip, altımızı oyup... Onların niyetleri, tek dertleri pes etmem. Çünkü 2018'deki sonuçları hazmedemediler" dedi.
"ADAY OL, SEÇİME GİDELİM"
Açıklamalarına devam eden Ali Koç "Aday olsun yarın seçime giderim. Şimdi daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Bazen şans insanın yanında oluyor. Acil şifa diliyorum. Ağır bir ameliyat. Ailemde abim, babam geçirdi. Tez zamanda sağlığına kavuşur ve er meydanında herkes kendini gösterir. Restse rest meydan okumaysa meydan okuma. Başkanlığımın en zayıf döneminde bunu yapıyorum. Hayatımda başka şeyler de var ama Fenerbahçe'nin bir daha insanlar tarafından kuşatılmasına gücüm yettiğince izin vermeyeceğim" sözlerini kullandı.
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