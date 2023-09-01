Ebrar Karakurt ‘Boş yapma Abdulhamit’ yanıtını pankarta yazdırdı
A Milli Kadın Voleybol Takımı‘nın İtalya’yı mağlup ederek finale yükselmesi sonrası milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Türkiye’nin gururu ‘Filenin Sultanları’, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde son Avrupa şampiyonu İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. İtalya'yı yenerek adını finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı için peş peşe tebrik mesajları yayımlanırken, milli voleybolcu Ebrar Karakurt’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini ‘Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz’ diyen Abdulhamit isimli bir kişiye ‘Boş yapma Abdulhamit’ diyerek yanıt vermişti. Karakurt, bu yanıtının yazılı olduğu pankartla bir fotoğraf paylaştı. Paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu.
September 1, 2023
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